Quattro vittoria su quattro, punteggio pieno e primo posto in solitaria con dieci gol fatti e, soprattutto, una difesa ancora immacolata con zero gol fatti. Inutile dire che questa Deliese vola e stupisce sempre di più, abbracciata dall'entusiasmo dei risultati e dei suoi sostenitori. Altri tre punti racimolati nel quarto turno del campionato di Promozione (girone B) contro il Bianco che consentono alla compagine amaranto la vetta solitaria. Di misura il successo, dal momento che al termine dei novanta minuti il risultato dice 1-0 a firma di Ibarguen che trasforma un calcio di rigore.

Vele spiegate

Insomma, la Deliese c'è e lo fa vedere ma allo stesso tempo bisogna rimanere cauti e realisti, ed è proprio quello che ha fatto il direttore sportivo Antonio De Giorgio, nelle considerazioni post gara: «Questa partita, così come tutte le altre partite di questo campionato, non era assolutamente facile e non lo saranno neanche le successive. La nostra non è una squadra costruita per primeggiare, bensì per divertirsi. Andando alla partita, forse meritavamo più gol ma non ci siamo riusciti per imprecisioni nostre ma proprio questo ci deve insegnare tanto per il prosieguo di questa stagione. Siamo in vetta, certo, ma alla lunga i valori verranno fuori come dimostrano le vittorie pesanti di San NicolaChiaravalle-Soverato, Gioiosa Ionica o la cinquina del Val Gallico. Per quanto ci riguarda, noi vogliamo solo fare bene ma non stare in vetta e questo lo sappiamo, pii è ovvio che non ci tireremo indietro se la classifica dirà tutt'altro. Non bisogna dimenticare che stiamo giocando le gare casalinghe in un campo che non è il nostro, inoltre molti dei nostri giocatori fanno altri lavori a differenze di altre corazzate, che hanno in organico ragazzi che di mestiere fanno solo questo».

Settimana intensa per la Deliese che mercoledì sarà impegnata nella gara di ritorno della Coppa Italia Dilettanti, con la possibilità di scrivere un altro pezzo della sua storia, staccando il pass dei quarti contro il Brancaleone.