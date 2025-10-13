La Pro Pellaro ferma la corsa della Deliese. La formazione bianconera, infatti, blocca la compagine amaranto, fino a prima della partita a punteggio pieno, in occasione della quinta giornata del campionato di Promozione B. Non solo, anche perché la formazione di mister Aquilino è anche la prima squadra a segnare alla capolista, fino a quel momento con la difesa immacolata. Ospiti in vantaggio con Luverà ma, nel finale, Mesenguez è ancora una volta decisivo per i suoi. Insomma, pareggio e consapevolezza.

La voce di Verduci

Nel post gara, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si è espresso il direttore generale Enzo Verduci: «A parte i numeri, che hanno comunque il loro valore, devo dire che il risultato ci sta stretto poiché abbiamo avuto 6-7 palle-gol, senza dimenticare la traversa colpita. Il trend della partita è sempre stato a favore nostro, poi nel momento migliore l'arbitro ha decretato un calcio di rigore per la Deliese che Angulo sbaglia ma che sulla ribattuta si fionda Luverà depositando in rete, a mio avviso in possibile posizione di fuorigioco. Per i ragazzi però era troppo severo perderla, di fatto abbiamo continuato a macinare gioco con raziocinio fino a che, nei minuti finali, Zuccalà viene messo a terra procurandosi il calcio di rigore, trasformato da Mesenguez».

Sono 6 i punti nelle prime cinque giornate per i bianconeri: «Sappiamo che il campionato è difficile, ma bisogna anche dire che in queste prime gare abbiamo affrontato squadre come Gioiosa Ionica, Bovalinese, Capo Vaticano e Deliese. Forse l'unico rammarico è per la partita contro la Bovalinese perché abbiamo disputato un ottimo secondo tempo, così come contro il capo Vaticano. Penso che alla Pro Pellaro manchino 2-3 punti alla sua classifica».