Ora è anche ufficiale: l'Africo entra di diritto nella storia dell'ultra-trentennale campionato di Promozione B. Il club africese, infatti, ha segnato un'impresa centrando la salvezza diretta dopo aver chiuso il girone di andata all'ultimissimo posto e con soli tre punti. Nessuno, prima d'ora, con questi numeri era riuscito a salvarsi. Nessuno prima d'ora, perché qui c'è un miracolo sportivo che non deve essere dimenticato o accantonato.

Impresa storica

Rimane nella storia l'Africo e rimane nella storia anche il tecnico Alberto Criaco, arrivato sulla panchina della squadra della sua città proprio a fine girone di andata. Ecco le sue parole ai microfoni di LaC News24: «Siamo tutti al campo per festeggiare, dopo aver coronato una rincorsa pazzesca. Devo però dire grazie per il lavoro svolto dal direttore sportivo Leo Criaco e al grande impegno societario che ha messo il sindaco Modaffari ma senza dimenticare il direttore Amato e tutto lo staff. I ragazzi poi, in questi quattro mesi, hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo».

Un girone di ritorno da vertice, visti i 32 punti che collocherebbero la compagine africese al secondo posto in classifica, dietro solamente al Gioiosa Ionica: «Una media punti di circa 70 - continua Criaco - che nessuno può contestare, perché con questo andamento avremmo potuto giocarci il campionato. Abbiamo fatto qualcosa di storico perché, dalle nostre ricerche, mai nessuno era riuscito a salvarsi dopo aver iniziato il ritorno con soli tre punti. Siamo troppo felici, in primis io e il direttore Leo Criaco perché siamo africesi doc, ma anche e soprattutto per il nostro popolo».

Un'altra pagina adesso è pronta per essere scritta: «L'intento adesso è quello di lasciare una squadra con i conti in ordine e con un organico valido. Non so ancora quale sarà il mio futuro, adesso voglio solo staccare un po'».