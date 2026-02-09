Prosegue la corsa dell'Ardore che, in occasione della ventesima giornata del campionato di Promozione B, infila la sua terza vittoria consecutiva (dieci gol in tre gare) battendo con un secco 3-0 l'Atletico Maida. Le Aquile la sbloccano dopo dieci minuti con Marques, nella ripresa la chiudono Campestrini e Sow. Tre punti che permettono alla squadra di mister Panarello di scavalcare la Bovalinese e agganciare il quarto posto in classifica.

Parla Minniti

Adesso dieci giornate verità per gli amaranto che credono ancora nell'obiettivo. Ecco le parole del presidente Eugenio Minniti, nel post partita, ai microfoni di LaC News24: «Vittoria importante contro una squadra coriacea e che andava a cento all'ora, peraltro ben allenata da mister Giuseppe Saladino. Noi con il mercato di riparazione abbiamo rafforzato la difesa con Mittica e Facundo e il reparto offensivo con Milara e Marques. Un successo inoltre che ci consente di accorciare la forbice dalla capolista Deliese e dal Gioiosa Ionica attualmente secondo, adesso ci aspetta una gara di sacrificio contro il Taverna e con un calendario che ci sorride, anche perché avremo gli scontri diretti in casa nostra. ce la metteremo tutta ma serve umiltà».