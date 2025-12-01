Impatta sul muro della Bovalinese l'Ardore che, allo stadio Vescovado, non va oltre lo 0-0. Diverse le occasioni da parte delle Aquile che però non hanno concretizzato. Un pari che allunga a sette la striscia di risultati utili consecutivi e porta la squadra amaranto al terzo posto in classifica, complice la contemporanea sconfitta del Gioiosa Ionica.

Parla Minniti

Nel post partita si è espresso il presidente Eugenio Minniti: «Diciamo che per noi era auspicabile la vittoria, ma c'è anche da dire che eravamo rimaneggiati poiché avevamo sul groppone assenze importante come, per esempio, quella di Vinicius. Quanto alla partita, abbiamo avuto diverse buone occasioni ma non le abbiamo sfruttate, come quella capitata nei piedi di Motta. Abbiamo giocato un calcio più collettivo nella prima mezz'ora, ma nella ripresa abbiamo dovuto fare un calcio un più sporco come si suol dire. In ogni caso bravi i ragazzi per la prestazione e complimenti a mister Panarello che ha dovuto fare di necessità virtù, vista la coperta corta».

Nonostante il pareggio, come detto, l'Ardore sale ugualmente al terzo posto, complice la sconfitta del Gioiosa Ionica in casa dell'Atletico Maida, peraltro ultima squadra a battere gli amaranto: «L'Atletico Maida in casa si fa rispettare. Noi abbiamo comunque agganciato i biancorossi in classifica ma non guardiamo la classifica, poiché il campionato è ancora molto lungo. Inoltre nel girone di ritorno su dodici gare, nove le giocheremo in casa poiché sia Bianco che Bovalinese giocano le loro casalinghe al Vescovado. vedremo cosa accadrà».