Pari e patta contro la squadra di mister Sisi, in un match terminato 0-0: «Campo difficile, in erba naturale e dove non siamo abituati a giocare»

Era senza dubbio il big match del ventesimo turno del campionato di Promozione B, sia per le potenzialità di entrambe le squadre sia per la posizione occupata in alta classifica. Alla fine, Sc Soverato e Bovalinese si dividono la posta in palio, chiudendo la sfida sullo 0-0. Un risultato che consente comunque a entrambe le formazioni di restare all’interno della griglia delle prime cinque. La Bovalinese, però, viene scavalcata dall’Ardore, che ora vanta un punto di vantaggio.

Parla Lanzaro

Al termine dell’incontro ha parlato, ai microfoni di LaC News24, il tecnico amaranto Maurizio Lanzaro: «Conoscevamo il valore dello Sc Soverato, una squadra ben costruita per vincere e che, fino a qualche settimana fa, era a soli due punti dalla capolista Deliese. Come ho già detto in passato, questo è un campionato molto difficile e ogni domenica si affrontano squadre importanti. Noi chiudiamo due partite ravvicinate, contro Gioiosa Ionica prima e Sc Soverato poi, e anche se non abbiamo vinto nessuna delle due, posso dire che abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti».

Il tecnico ha poi aggiunto: «Complimenti alla mia squadra, perché non era semplice giocare sul campo dello Sc Soverato, l’unico in erba naturale, una superficie alla quale non siamo abituati. Ora dobbiamo difendere la nostra posizione in classifica, perché da dietro Pro Pellaro e Val Gallico stanno correndo forte».