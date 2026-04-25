Alle porte la ventinovesima giornata: continua il testa a testa in vetta alla classifica. Bovalinese e Ardore chiamate ad approfittare dello scontro diretto tra Sc Soverato e Pro Pellaro

Ultimi 180 minuti nel campionato di Promozione B ma ancora con tanto da dire. Già perché nulla è stato ancora deciso e tutto è clamorosamente in gioco, dal primo posto alla griglia playoff. Ecco il programma del ventinovesimo turno.

Tutte in contemporanea

Come di consueto, nelle ultime due sfide stagionali niente anticipi ma tutte in campo in contemporanea la domenica pomeriggio. Forse la corsa più avvincente degli ultimi anni quella per il primo posto, con Deliese e Gioiosa Ionica appaiate a quota 62 punti e con lo spettro dello spareggio sempre più incombente. Non è da sottovalutare però l'impegno casalingo della compagine amaranto dal momento che ospiterà sì un Val Gallico già fuori da tutto, ma comunque sia con una rosa importante. Più agevole invece l'impegno dei biancorossi che ospitano un Taurianova che ha già messo i remi in barca.

Egualmente elettrica è invece la volata finale per i playoff, con quattro squadre coinvolte per tre posti. Il destino del calendario ha inoltre voluto regalare una sorta di spareggio anticipato tra Sc Soverato e Pro Pellaro, rispettivamente terza e quarta e con sole due lunghezze di differenza: inutile dire che la posta in palio è alle stelle. Chiamate ad approfittare dello scontro menzionato Bovalinese e Ardore, entrambe appaiate a quota 53 punti e con il posto playoff ancora in bilico. I Mustangs di mister Lanzaro ospiteranno un Taverna ancora in cerca di punti per alimentare una (difficile) salvezza diretta, mentre l'Ardore sarà di scena sul campo di un Capo Vaticano relativamente tranquillo.

Non vale niente ai fini dell'economia del campionato, ma è comunque interessante la sfida tra Africo e Sporting Polistena, ovvero due squadre protagoniste di questo girone di ritorno. Ci sarà tanto da perdere invece tra Atletico Maida e Melito, poiché una sconfitta potrebbe inguaiare pesantemente una delle due. Sfida tra le ultime due della classe, ovvero pizzo-Bianco, e tra due compagini che devono resettare un'annata davvero negativa.

Le partite

Africo-Sp. Polistena

Bovalinese-Taverna

Capo Vaticano-Ardore

Deliese-Val Gallico

Gioiosa Ionica-Taurianova

Melito-Atl. Maida

Pizzo-Bianco

Sc Soverato-Pro Pellaro