Una Deliese che non molla un centimetro e che corre a punteggio pieno e con una difesa immacolata; un Val Gallico che ha ripreso a correre così come il Gioiosa Ionica e un Snc Soverato che dimostra solidità e ambizione. Tanto è successo nel quarto turno del campionato di Promozione (girone B) tra gol, vittorie e sorprese. Ecco stilata dunque la quarta top 11 stagionale, da parte della redazione sportiva di LaC News. Un virtuale 3-4-3 guidato in panchina da mister Domenico Sisi, e forse una decisione anche attesa visto che ha vinto il big match contro l'Ardore candidata alla vittoria finale.

La difesa

Partiamo come sempre dalla difesa e dal portiere che stavolta è Soto. L'estremo difensore del Capo Vaticano, infatti, si rende protagonista neutralizzando un calcio di rigore alla Pro Pellaro sul punteggio ancora pienamente in bilico. Nella difesa a tre non c'è nessuno che è andato a segno, ma c'è tanta qualità nei profili. Innanzitutto da segnalare la prova di Corozo, in forza al Snc Soverato, che scorrazza sulla sua fascia di competenza. Di grande prospettiva e da tenere d'occhio invece Mammone e Petricci, rispettivamente in forza al Taurianova e alla Deliese.

Il centrocampo

A centrocampo ritorna invece una vecchia conoscenza di questo inizio di stagione: Emanuel Gioia si sta rivelando la vera arma in più del Val Gallico e anche sabato, nell'anticipo contro l'Atletico Maida, ha contribuito con una doppietta e una prestazione di alto rilievo. Un'arma in più lo è anche Pipicella, ma per il Capo Vaticano, dal momento che è ancora una volta decisivo nel punteggio finale dei neroverdi. Lo Sporting Polistena si gode Fontana, autore di un gran gol nel 2-0 rifilato al Taverna, mentre il quartetto di centrocampo è completato da Alessandro Filardo. Il fantasista non va in gol, nella prima vittoria stagionale del Pizzo a Melito, ma è in ogni angolo di campo ed è nel vivo di quasi tutte le azioni napitine.

L’attacco

Ne porta un altro in top 11 l'Asd Pizzo, stavolta si tratta di Beltritti che realizza una doppietta nel felice pomeriggio dei ragazzi di mister Surace. Decisivo invece Pavisich che realizza un gol pesantissimo per il suo Gioiosa ionica, ai danni della Bovalinese. Chiude il tridente Catalano, tra i protagonisti della cinquina del Val Gallico sull'Atletico Maida.