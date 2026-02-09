La notizia più rilevante del ventesimo turno del campionato di Promozione B arriva da Delianuova dove la capolista Deliese, davanti ai propri tifosi, cade per la prima volta in questa stagione (escludendo la finale di Coppa Italia Dilettanti). La compagine amaranto cede infatti per 1-0 al cospetto della Pro Pellaro che passa, a inizio ripresa, con un gol di Sapone. Una sconfitta che comunque mantiene la vetta, ma porta in dote qualche rammarico dopo i novanta minuti.

Parla il ds de Giorgio

Al termine della gara, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso il direttore sportivo Antonio De Giorgio: «Inizio col dire che abbiamo disputato un primo tempo brutto, regalando 45 minuti agli avversari e peraltro non riuscendo a creare nulla di pericoloso, dunque in questo senso la colpa è anche nostra. Nella ripresa abbiamo preso il gol a freddo e da lì abbiamo iniziato a giocare, segnando anche un gol con il pallone che era in maniera evidente entrato in porta ma non ci è stato convalidato. Sicuramente la partita avrebbe preso una piega diversa e loro avrebbero perso molte delle loro sicurezze. E poi due belle parate di Marino o la traversa colpita da Salome».

E ancora: «Sapevamo che prima o poi la sconfitta sarebbe arrivata e dobbiamo ripartire dagli errori fatti nel primo tempo. Non abbiamo perso il campionato con la sconfitta e non lo avremmo vinto con la vittoria. Loro sono stati bravi a sfruttare i nostri errori e poi difendere ciò che dovevano difendere».