Il colpaccio della domenica lo fa senza dubbio la Pro Pellaro che, in occasione della ventesima giornata del campionato di Promozione B, infligge alla Deliese la sua prima sconfitta in stagione (esclusa quella in finale di Coppa Italia Dilettanti contro la DB Rossoblù Luzzi) e dimostra ancora una volta la grande forza collettiva. Nel freddo pomeriggio di Delianuova, i bianconeri espugnano il terreno amaranto grazie alla decisiva rete di Sapone e trovano finalmente la prima vittoria nel 2026 e in questo girone di ritorno.

Le parole di Aquilino

Al termine del big match si è espresso, ai microfoni di LaC News24, il tecnico Giuseppe Aquilino: «I ragazzi sono stati meravigliosi perché, inutile dirlo, era un match difficilissimo contro una squadra che non aveva ancora mai perso in campionato, inoltre finora aveva incassato solamente sei reti. Per di più era difficile anche per una questione numerica poiché negli ultimi giorni eravamo spuntati e alla fine siamo riusciti a recuperare diversi profili come Catalano, Wojcik, Camps e Sapone. Fortunatamente gennaio è finito, poiché avevamo il morale sotto i tacchi».

Il rientro di Sapone coincide con il gol: «In questa stagione Sapone l'ho spesso sacrificato più dietro, contro la Deliese però è tornato a fare il centravanti e lo ha dimostrato timbrando il gol vittoria. Per quanto mi riguarda, lui è il valore aggiunto di questa squadra e, dopo l'addio di Menseguez, speriamo di ritrovare i suoi di gol».