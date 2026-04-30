Terzo posto ormai consolidato e testa ai playoff per il San Nicola-Chiaravalle Soverato che, a una sola giornata dalla fine del campionato di Promozione B, si trova a quota 59 punti e in attesa solamente di conoscere il suo avversario in quella che sarà la semifinale playoff per tenere vivo il sogno dell'Eccellenza.

Obiettivo Eccellenza

Una squadra costruita con ambizioni importanti e un organico che, qualitativamente, ha pochi rivali nel girone. La vetta è attualmente distante sei punti, a causa anche di qualche sgambetto nel corso della stagione, tutto sommato però l'annata è positiva.

A commentarla, ai microfoni di LaC News24, è il dg Ettore Gallo: «Siamo al terzo posto e per noi è già un grande successo, soprattutto se pensiamo che questo è il primo anno di vita di questa nuova società. L'obiettivo era ed è quello di andare in Eccellenza entro due anni. La programmazione era questa e abbiamo fatto il possibile per andarci già quest'anno, non è ancora tutto perduto e ci proveremo attraverso i playoff».

Qualche punto perso

Un San Nicola-Chiaravalle Soverato praticamente sempre in zona vertice, dimostrando di meritare e di saper primeggiare. Qualche sbaglio di troppo, forse, ha impedito alla squadra dei presidenti Fera e Mancini di lottare per la vetta, insieme a Deliese e Gioiosa Ionica: «Le prime due hanno meritato quelle posizioni, dunque il terzo posto per noi è giusto. C'è sicuramente rammarico per aver perso qualche punto per strada soprattutto negli scontri diretti dal momento che, tra andata e ritorno, abbiamo vinto solo contro Deliese e Pro Pellaro, tutte le altre volte abbiamo perso o pareggiato. Purtroppo in casi come questi, dove tutte le squadre sono vicine, gli scontri diretti diventano fondamentali. Secondo me ci ha tagliato le gambe la sconfitta interna contro il Gioiosa Ionica, perché lì ci ha superato in classifica e poi è stato difficile recuperare».

Nulla però è ancora perso e l'Eccellenza può essere raggiunta attraverso la cosiddetta porta secondaria dei playoff: «Tenteremo attraverso gli spareggi - continua il dg - consapevoli della nostra forza. Giocheremo alla pari con tutti e sperando, parallelamente, che la Vibonese riesca a salvarsi in Serie D e che dunque mantenga due posti nel massimo campionato regionale. In ogni caso un plauso devo farlo a tutti i giocatori, allo staff tecnico ma principalmente alla società, dal momento che merita ampiamente questo traguardo. Non è facile gestire un fusione ma ce l'abbiamo fatta con successo».