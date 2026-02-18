Giorni intensi in casa San Nicola Chiaravalle Soverato. Il club sta vivendo un lieve periodo opaco nel campionato di Promozione B con quattro giornate senza vittoria che gli hanno fatto perdere terreno dalla vetta (distante otto lunghezze) e dal secondo posto (distante sette punti). Fatale l'ultimo rallentamento in casa dell'Atletico Maida per 2-2, con la società che ha deciso per lo scossone in panchina esonerando mister Domenico Sisi.

Arriva Lomonaco

Celere la decisione della dirigenza nello scegliere il successore riconosciuto nella figura di Francesco Lomonaco. Tecnico dalla competenza e dalla professionalità importanti, intraprende i primi passi da coach nella sua Crotone alla guida dell'Under 15 e dell'Under 17, con cui ottiene straordinari risultati che porteranno la società a affidargli la direzione tecnica della formazione Primavera.

Da calciatore, Francesco Lomonaco è stato un attaccante con il fiuto del gol ma anche con la propensione al sacrificio nel rendersi utile a tutta la squadra. Per lui tanta esperienza in Serie C, toccando per mano anche il calcio che conta con la Fidelis Andria nel campionato di Serie B. Per lo stesso Lomonaco, inoltre, si tratta di un ritorno a Chiaravalle Centrale in quanto, da giovane calciatore e alla fine degli anni '80, ha vestito la maglia del Frama Chiaravalle, per poi essere ceduto un anno dopo al Napoli.

L'augurio del club

Di seguito, l'augurio del club per la sua nuova avventura: «Siamo convinti che mister Lomonaco con la sua esperienza e la grande conoscenza del calcio, saprà dare ulteriori stimoli al San Nicola Chiaravalle Soverato, compagine ben costruita e ricca di giovani, come piace a lui. In bocca al lupo mister e ben tornato a Chiaravalle, trentasette anni dopo».