Nove punti nelle prime cinque giornate, zona play off agganciata e prestazioni di alto spessore: l'inizio stagionale del San NicolaChiaravalle-Soverato è senza dubbio positivo, considerando anche il peso specifico degli avversari affrontati in queste prime cinque uscite. Insomma, all'apparenza tutto sembra andare bene all'interno del club gestito dai presidenti Fera e Mancini, se non fosse per uno scossone arrivato proprio nelle ultime ore: le dimissioni del direttore sportivo Franco Capria.

Le dimissioni

L'annuncio è arrivato proprio dallo stesso ds argentino che, dopo una stagione e mezza, interrompe il rapporto con la società. Lui stesso ne spiega i motivi, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «A volte bisogna chiudere il ciclo, e adesso era il momento di fermarmi qui, perché penso che meglio di come abbia fatto fin qui, nonostante le difficoltà, non si poteva fare. Credo di aver lasciato qualcosa di me all'interno del gruppo squadra perché ci ho lasciato tutta la mia testa e il mio cuore per la causa. Purtroppo è un ciclo che reputo chiuso anche se siamo solo a inizio stagione, ringrazio la società per la fiducia e l'esperienza che è stata buona».

E ancora: «Alla vigilia del campionato, pochi credevano in noi sia per il tipo di atteggiamento che potevamo avere che dal tipo di calcio che potevamo esprimere e che alla fine abbiamo proposto».

Capitolo futuro: «Avevo ricevuto diverse chiamate in estate, ma ero rimasto qui per affetto. Futuro? Chissà, vediamo come si evolverà la situazione»