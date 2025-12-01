Il risultato a sorpresa del dodicesimo turno del campionato di Promozione B è senz'altro stato quello dello stadio Rocco Riga, dove il Gioiosa Ionica è caduto contro l'Atletico Maida. Una sconfitta pesante per i biancorossi, tra i principali candidati alla vittoria finale, ma con una vetta che comunque non è molto distante (sei lunghezze).

La decisione

La sconfitta di Sant'Eufemia, però, ha portato immediate conseguenze culminate con lo scossone in panchina: ufficiale infatti l'esonero del tecnico Santo Logozzo. Il comunicato è giunto proprio dalle pagine ufficiali della società: «Dopo attente e oculate valutazioni, la dirigenza comunica di aver esonerato dall’incarico di allenatore della prima squadra Santo Logozzo. Contestualmente hanno presentato le dimissioni irrevocabili anche i suoi collaboratori, ovvero Il prof. Andrea Logozzo da tecnico in seconda e preparatore atletico, mister Pietro Martelli da preparatore dei portieri e mister Luigi Romeo da Collaboratore prima squadra. Il Gioiosa Jonica desidera ringraziare Logozzo e tutto il suo staff per il lavoro svolto».

In dodici giornate, l'ormai ex tecnico biancorosso aveva totalizzato 22 punti frutto di sei vittorie, quattro pareggi e due sconfitte.