L'imprevedibilità di un campionato altamente competitivo e che capovolge ogni sottile pronostico della vigilia. Il girone B di Promozione è partito subito forte, con le prime due giornate caratterizzate da un alto spessore qualitativo. Dopo le fatiche di mercoledì, in Coppa Italia Dilettanti, questo weekend si torna in campo per il terzo turno.

Tanti anticipi

Non accade spesso, ma stavolta la maggior parte della giornata si giocherà sabato con cinque anticipi sulle otto gare complessive. Quattro le squadre ancora a punteggio pieno e riconosciute in Deliese, Bovalinese, Taurianova e Ardore ma solo quest'ultimo giocherà di domenica.

E saranno proprio due delle quattro capolista a scontrarsi nel big match di sabato che vedrà di fronte Taurianova e Deliese. Sono sicuramente loro le note più liete di questo avvio stagionale e, soprattutto, si sfidano le uniche due squadre con le difese ancora immacolate (zero gol subiti). Giocherà di sabato anche la Bovalinese che sarà di scena sul campo del neopromosso Pizzo, ancora fermo a quota zero punti e che si lecca le ferite dopo i primi due turni. La compagine napitina, però, riparte dalla consapevolezza vista domenica in casa del quotato Gioiosa Ionica.

In cerca di conferme invece Bianco e Capo Vaticano, una di fronte all'altra e appaiate in classifica a quota tre punti. Avvio più lento del previsto, invece, quello della Pro Pellaro che nel prossimo turno ospiterà un Melito fermo ancora al palo e con un avvio shock di campionato. Entrambe non vogliono più sbagliare per non compromettere il cammino. Sfida tra scontente invece quella tra Taverna e Africo, entrambe ancora a quota zero punti e con uno scontro che, per forza di cosa, farà da slancio a una di esse.

Tre gare domenica

Saranno tre, invece, le partite in programma domenica pomeriggio e con una sfida che profuma di Eccellenza per competitività e per rose: Ardore-Val Gallico. Le Aquile di mister Panarello finora hanno fatto due su due e cercano il tris per rimanere sia in vetta che a punteggio pieno. Diverso il discorso per la compagine gallicese che è reduce da due pareggi nelle prime due uscite e deve trovare la vittoria per rilanciarsi ai vertici.

Non di meno conto, invece, l'altra sfida che sa di vertice e caratterizzata dallo scontro tra Gioiosa Ionica e San NicolaChiaravalle-Soverato: entrambe a quota quattro punti ma con ambizioni di ben altro calibro. Il programma si chiude con Atletico Maida-Sporting Polistena e con quest'ultimo, neopromosso, in cerca della prima vittoria.