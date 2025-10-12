Pari e patta tra Taurianova e Sporting Polistena, con un punto a testa che muove la classifica di entrambe. Il derby della Piana termina a reti inviolate ma con una partita tutto sommato con una buona dose di intensità e ritmo pimpante. La compagine polistenese inanella il suo terzo risultato utile consecutivo e sale a quota otto punti.

Le parole di Gambi

Nel post gara, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si è espresso il tecnico Nello Gambi: «Una partita senz'altro sentita e combattuta agonisticamente, anche importante dal punto di vista dei contenuti tecnici. Alla fine il pareggio penso sia giusto anche se, ai punti, qualcosina in più l'avremmo meritata noi ma non siamo stati abbastanza cinici. Guardiamo però alle cose positive, ovvero al terzo risultato utile e al fatto che non abbiamo subito gol. La squadra migliora settimana dopo settimana ma i ragazzi ci mettono anima e cuore e lottano davvero per la maglia, sembra una frase retorica ma è così. Questa è già archiviata, ora testa alla prossima partita contro il Bianco».