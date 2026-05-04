Sc Soverato aveva già in cascina il posto nei playoff e, di conseguenza, il pareggio in casa dello Sporting Polistena nell'ultima giornata del campionato di Promozione B è stato indolore e non ha intaccato il destino della compagine di mister Lomonaco. Partita vera e terminata 1-1, con Sanyang che risponde all'iniziale vantaggio polistenese targato Fiorino dopo cinque minuti.

Testa ai playoff

In campo dunque la squadra era già scesa con la testa proiettata ai playoff come afferma lo stesso tecnico Lomonaco, ai microfoni di LaC News24: «La testa era ai playoff ma si doveva prima giocare questa partita per non perdere la concentrazione e gestire i diffidati. Sicuramente è un importante risultato dal momento che giocheremo lo spareggio davanti ai nostri tifosi e con due risultati su tre a disposizione».

Sc Soverato che chiude dunque a quota 60 punti, qualche caduta di troppo ha però impedito di lottare alla pari con le prime due: «Diciamo che il campionato è stato molto difficile - continua - e con una stagione che si è giocata sugli scontri diretti dove, nella maggior parte, non abbiamo brillato. Non è stato facile mantenere il terzo posto ma siamo contenti di quanto abbiamo fatto».