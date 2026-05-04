Il campionato di promozione B chiude il suo sipario sulla regular season, per aprire il capitolo inerente i playoff e i playout. Tra imprese sfiorate, aspettative e miracoli incompiuti si chiude un'annata intensa. Ecco allora i verdetti.

I verdetti

Era nell'aria e adesso è realtà: servirà lo spareggio per eleggere la vincitrice del campionato, con Deliese e Gioiosa Ionica che hanno chiuso appaiate a quota 68 punti. Domenica la resa dei conti (potrebbe essere il D'Ippolito lo stadio designato).

Si giocheranno lo spareggio playoff invece Sc Soverato e Bovalinese, rispettivamente terza e quarta classificata, con la compagine di mister Lomonaco che avrà a disposizione due risultati su tre per centrare la finale. Qualificata ai playoff anche la Pro Pellaro come quinta classificata, ma i bianconeri dovranno aspettare lo spareggio primo posto tra Deliese e Gioiosa Ionica per conoscere il suo avversario.

Ci sarà invece un unico playout per decidere la terza retrocessa in Prima Categoria. A giocarsi la salvezza saranno Taverna e Melito che, peraltro, si sono scontrati proprio nell'ultimo turno di campionato e con il match terminato 2-2. Nello spareggio il taverna giocherà in casa e con i favori della classifica.