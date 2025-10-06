Era senza ombra di dubbio il big match della quarta giornata del campionato di Promozione (girone B) e, di conseguenza, le aspettative erano alte. Il San NicolaChiaravalle-Soverato ruggisce forte in questo pomeriggio domenicale, piegando l'Ardore per 1-0 grazie alla rete di Cataldo. Tre punti pesantissimi per la compagine di mister Sisi e rimane in scia dei vertici.

Tre punti pesanti

Nel post partita, ai microfoni di LaC News24, si è espresso il tecnico Domenico Sisi consapevole di aver portato a casa un successo pesante: «Sono indubbiamente tre punti importanti, considerando soprattutto che questo era il nostro terzo scontro diretto di fila che andavamo ad affrontare. Avevamo di fronte una squadra ostica e fisica, proprio come lo siamo noi».

L'analisi del match: «Primo tempo alquanto abbottonato ed equilibrato, ma nella ripresa siamo usciti forte e a mio avviso abbiamo meritato di vincere poiché abbiamo creato diverse palle gol loro. Ciò non toglie che l'Ardore è una squadra molto organizzata. Rispetto alla gara contro il Gioiosa Ionica oggi giocavamo nel nostro terreno, poi è ovvio che determinate partite si decidono per episodi. Sembra una cosa trita e ritrita, ma questo è un campionato equilibrato dove ci sono almeno nove o dieci squadre attrezzate per i piani alti, poi è normale che per forza di cose c'è chi arriverà prima, chi sesta, chi ottava».