Successo di misura, ma importantissimo, nel big match contro l'Ardore: «Primo tempo molto abbottonato, nella ripresa siamo usciti fuori»
Era senza ombra di dubbio il big match della quarta giornata del campionato di Promozione (girone B) e, di conseguenza, le aspettative erano alte. Il San NicolaChiaravalle-Soverato ruggisce forte in questo pomeriggio domenicale, piegando l'Ardore per 1-0 grazie alla rete di Cataldo. Tre punti pesantissimi per la compagine di mister Sisi e rimane in scia dei vertici.
Tre punti pesanti
Nel post partita, ai microfoni di LaC News24, si è espresso il tecnico Domenico Sisi consapevole di aver portato a casa un successo pesante: «Sono indubbiamente tre punti importanti, considerando soprattutto che questo era il nostro terzo scontro diretto di fila che andavamo ad affrontare. Avevamo di fronte una squadra ostica e fisica, proprio come lo siamo noi».
L'analisi del match: «Primo tempo alquanto abbottonato ed equilibrato, ma nella ripresa siamo usciti forte e a mio avviso abbiamo meritato di vincere poiché abbiamo creato diverse palle gol loro. Ciò non toglie che l'Ardore è una squadra molto organizzata. Rispetto alla gara contro il Gioiosa Ionica oggi giocavamo nel nostro terreno, poi è ovvio che determinate partite si decidono per episodi. Sembra una cosa trita e ritrita, ma questo è un campionato equilibrato dove ci sono almeno nove o dieci squadre attrezzate per i piani alti, poi è normale che per forza di cose c'è chi arriverà prima, chi sesta, chi ottava».