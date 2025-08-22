In occasione della Notte Rosa sono stati presentati tecnico, dirigenti e calciatori rossoneri. Maritato e Crocco presidenti onorari, Terranova: «Un gruppo giovane per una stagione impegnativa»

Nel corso della “Notte Rosa” di Acri, è stato presentato ufficialmente l’organigramma societario e la rosa dell’ASDV Acri, formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Promozione. L’evento, che si è svolto in piazza Matteotti, è stato moderato da Franco Bifano e ha visto la partecipazione di dirigenti, staff tecnico e calciatori, chiamati a uno a uno sul palco davanti a un pubblico numeroso.

Tra i presenti anche i presidenti onorari del club, Michele Maritato e Alessandro Crocco. Maritato, ex presidente del Malvito, ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a cedere il titolo sportivo all’Acri: «Ho fatto una scelta di cuore e di rispetto verso un gruppo di amici che si sono dimostrati corretti anche quando, da avversari, ci siamo affrontati sul campo. Acri è una piazza che vive di calcio e credo che i tifosi possano dare un contributo importante».

Sulla stessa linea anche Alessandro Crocco, imprenditore acrese che da anni vive a New York: «Il cuore resta sempre qui – ha dichiarato – e per questo sono felice di poter dare il mio sostegno, soprattutto per le nuove generazioni».

Il presidente del club, Raffaele Terranova, ha sottolineato la volontà della società di aprirsi a nuovi ingressi e di affrontare il campionato con un gruppo giovane: «Il torneo sarà impegnativo – ha affermato – ma crediamo che con impegno e coesione potremo dire la nostra e valorizzare i tanti giovani acresi che fanno parte del gruppo».

Alla serata hanno preso parte anche il sindaco di Acri, Pino Capalbo, e il vicesindaco Gino Maiorano, quest’ultimo anche dirigente del sodalizio rossonero. A entrambi è stata consegnata la maglia ufficiale della squadra.

Il tecnico Emilio Guido, nel suo intervento, ha parlato della rosa a disposizione: «Si tratta di un gruppo composto da ragazzi con importanti qualità umane. L’obiettivo sarà affrontare ogni partita con determinazione e senso di appartenenza, consapevoli delle difficoltà del campionato».