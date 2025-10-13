Mesenguez è sempre più decisivo per la Pro Pellaro. Buone le prestazioni di Acosta del Capo Vaticano e Mollica della Bovalinese: ecco la formazione ideale della quinta giornata

Un continuo capovolgimento di fronte e costanti sorprese il campionato di Promozione B che, anche in questa quinta giornata, ha manifestato non solo gol ma tanto spettacolo.

Ecco allora stilata la consueta top 11 settimanale da parte della redazione sportiva di LaC News24. La virtuale formazione è innanzitutto guidata da Giuseppe Aquilino, allenatore della Pro Pellaro che è riuscito a fermare la corsa della deliese, prima di questa gara a punteggio pieno e con la difesa immacolata.

La difesa

Tra i pali non poteva che esserci Pugliese, il portiere del Taverna è l'emblema della vittoria biancorossa sul Val Gallico, prodigioso in almeno cinque occasioni che potevano cambiare l'inerzia della gara. Questa è una delle rare occasioni in cui in difesa nessuno è andato a segno: ecco che nella virtuale linea difensiva a tre c'è innanzitutto Domenico Stillitano, capitano dello Sporting Polistena che ha tenuto bene il reparto nello 0-0 contro il Taurianova. Non è da meno il giovanissimo Mollica (classe 2007) della Bovalinese nello scontro contro il San NicolaChiaravalle-Soverato, mentre chiude il terzetto Manelli della Deliese, attento nella trasferta di Pellaro.

Il centrocampo

Le due mezzale di centrocampo farebbero gola a chiunque: uno è Catalano della Pro Pellaro, partita di grande sostanza la sua e sempre nel vivo dell'azione; l'altro è Carrizo, l'argentino del Taurianova si è ormai preso le chiavi del reparto taurianovese ma ancora una volta ha dimostrato di essere un giocatore di altra categoria. Sugli esterni spiccano Boccalini, terzino del Gioiosa Ionica autore del gol che ha aperto le danze nel 2-1 contro il Melito, e Acosta che non segna nello 0-0 del suo Capo Vaticano ma è una spina nel fianco costante per il Pizzo.

L’attacco

Nel reparto offensivo si prende la copertina del lunedì Scalese dell'Atletico Maida, autore di una doppietta nel tris rifilato all'Ardore, vittoria ancora più significativa considerando il momento del club maidese. Ancora una volta decisivo per la Pro Pellaro invece Mesenguez, che sta diventando sempre più inamovibile. Chiude il tridente Mammoliti del Bianco, in gol contro l'Africo.