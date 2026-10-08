Amaranto e rossoblù hanno già segnato 15 volte. La Reggina punta sui gol casalinghi, la Vibonese sui numeri in trasferta. Ecco come le due formazioni arrivano alla gara del Granillo

L'attesa per la supersfida di domenica al "Granillo" sta per toccare il punto più alto. In palio ci sono il primato nel Girone I di Serie D e l'ennesimo capitolo di un derby calabrese storicamente intenso. La Reggina, prima a quota 15 punti, arriva al big match dopo la prima battuta d'arresto stagionale contro il Trapani (e dopo le fatiche di Coppa Italia con l'Igea Virtus), che ha fatto cadere l'imbattibilità amaranto. La Vibonese di mister Marra, dal canto suo, insegue a sole due lunghezze di distanza, forte di tre vittorie consecutive, senza peraltro subire reti. Un incrocio al vertice che promette fiamme, tra due squadre che fanno della concretezza sotto porta il loro principale marchio di fabbrica.

Clean sheet e fortini: la solidità arretrata

Prima di analizzare i reparti d'attacco, la forza delle due contendenti passa dalla stabilità difensiva. Gli amaranto vantano la miglior difesa del torneo con un solo gol subito nelle prime sei uscite, coinciso proprio con la recente sconfitta esterna, a fronte di ben cinque clean sheet immagazzinati. Dall'altra parte, i rossoblù di Vibo Valentia contano cinque reti incassate in totale, ma con un dato singolare: quattro di queste sono giunte in una singola partita, lasciando inviolata la porta nei restanti 4 incontri. Una tenuta difensiva da prime della classe che fungerà da vero banco di prova per i reparti avanzati.

I migliori attacchi del torneo: 15 reti a testa

A livello realizzativo la sfida non ha eguali nel girone. Reggina e Vibonese condividono la palma di attacchi più prolifici con quindici reti segnate ciascuna, viaggiando ad una media superlativa di 2,5 gol a partita. Gli amaranto sono rimasti a secco solo nella domenica di Capaci contro il Trapani, mentre la formazione rossoblù è sempre andata a segno in tutte le sei gare disputate finora. Numeri che confermano l'attitudine offensiva di due organici costruiti per fare la corsa sul vertice della classifica.

Casa e trasferta: il fattore "Granillo" contro il rendimento esterno della Vibonese

Un ulteriore dettaglio statistico rende la gara ancora più avvincente: la Reggina è la formazione più prolifica del campionato tra le mura amiche, unica compagine in doppia cifra sul proprio terreno con 11 gol realizzati al "Granillo". Per contro, la Vibonese si presenta in riva allo Stretto come la regina dei gol in trasferta, forte di ben 9 centri lontani dal "Luigi Razza". Domenica l'attacco casalingo più forte si scontrerà con il reparto esterno più letale, in una partita in cui i rossoblù proveranno anche a sfatare il storico tabù che li vede ancora senza vittorie nello stadio reggino.