Il conto alla rovescia alle 12:30 esatte per lo start della 49^ edizione del Giro Next gen da piazza Duomo a Reggio Calabria. Con il numero 1 il superfavorito Lorenzo Mark Finn e dietro gli oltre 160 corridoi dei 27 team in gara su strada in questa competizione che riunione i migliori campioni under 23 delo ciclismo mondiale. L'ultimo tratto di Corso Garibaldi, poi la via Giovanni Falcobe costeggiando il torrente Calopinace e poi la statale Ionica alla volta di Vibo Valentia, per la prima delle otto tappe della gara su strada che si concluderà all'Aquila domenica prossima. Un percorso lungo quasi 1100 km e 14.850 metri di dislivello.

Questa mattina prima della partenza nuova sfilata dei team ei saluti dell'assessora regionale allo Sport, Eulalia Micheli, poi lo start e il corteo di macchina prima e dopo il folto gruppo di giovani e talentuosi corridoi impegnati a contendersi la Maglia Rosa.

Con il numero 1 Lorenzo Mark Finn (Red Bull - Bora Hansgrohe - Rookies), il 19enne campione del mondo under 23, ridotto da un infortunio, ritorna a Reggio ad un anno di distanza del Giro Ciclistico Città Metropolitana di Reggio Calabria 2025 in cui conquistò il podio restando però dietro al vincitore della gara, il 26enne Luca Colnaghi.

«È bello essere tornato a Reggio ed essere al via per una competizione così bella e importante per questa categoria. Non corro da mesi ma vediamo come andrà. Non sarei al via se non fossi in grado di poter competere per vincere. Credo che la tappa di Napoli sia molto insidiosa come quelle di montagna. Speriamo di fare un bel risultato»,

Con Lorenzo Mark Finn torna la maglia iridata al Giro Next Gen 20 anni dopo Dmytro Grabovskyy. il francese Aubin Sparfel, i belgi Matisse Van Kerckhove, che ha già conquistato l'Alpes Isere Tour, Matteo Vanhuffel, il brasiliano Henrique Bravo ma anche gli italiani Matteo Scalco e il suo compagno di team Davide Donati, vincitore della Parigi-Roubaix Espoirs, Riccardo Lorello (Padovani).