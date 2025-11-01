Lo stadio comunale "Pietro Toscano" di Cassano All'Ionio è tornato a vivere. Dopo un periodo di declino che aveva visto il manto erboso naturale quasi scomparire, l'impianto sportivo si presenta oggi con un terreno di gioco completamente rinnovato, pronto ad accogliere nuovamente le gesta del Cassano Sybaris.Attraverso un significativo intervento, frutto della sinergia tra l'Amministrazione comunale e la società di calcio locale, la vergogna è stata cancellata. Un plauso va al sindaco Gianpaolo Iacobini e alla sua amministrazione che hanno supportato l'iniziativa e al presidente del Cassano Sybaris, Giuseppe Azzolino, oltre al resto della dirigenza, che hanno dato il loro contributo essenziale.

L'operazione di "salvataggio" ha visto l'attuazione di una meticolosa risemina e di tutti gli accorgimenti tecnici e agrari necessari per rigenerare la superficie di gioco. Il risultato è un tappeto in erba naturale che non solo restituisce dignità all'impianto ma offre ai giocatori un fondo di alta qualità su cui esprimersi. Da domani, dunque, la squadra potrà finalmente tornare a calcare l'erba del "Pietro Toscano" per le partite casalinghe, concludendo un periodo in cui è stata costretta a giocare lontano dal proprio pubblico e dal cuore della città. Un ritorno a casa atteso con trepidazione da atleti, dirigenti e, soprattutto, dai tifosi.

L'entusiasmo per la rinascita coinvolge tutti ma l'auspicio è che questo sia solo un passo intermedio verso un futuro ancora più stabile. Dirigenza e Amministrazione guardano infatti al progetto definitivo, la realizzazione di un fondo di gioco in erba sintetica. Un intervento, quest'ultimo, che risolverebbe per lungo tempo ogni problematica legata all'usura e alla manutenzione, garantendo massima fruibilità in ogni condizione climatica e riducendo i costi di gestione. Per ora, però, è tempo di godersi il presente, il Cassano Sybaris riabbraccia il suo stadio, un nuovo campo di battaglia verde, simbolo di una comunità che non smette di credere nello sport e nel futuro del proprio impianto.