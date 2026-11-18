Domenica va in scena il derby calabrese d’alta quota della 13ª giornata di Serie D: in palio la piazza d’onore alle spalle della Reggina. I giallorossi di Lio vantano sei vittorie su sei in casa, i rossoblù di Marra guidano il rendimento esterno con 13 punti e 15 gol fuori casa

Sale la febbre per la supersfida tra Sambiase e Vibonese, in programma domenica prossima e valida per la tredicesima giornata del girone I di Serie D. È senza dubbio il match di cartello dell'intero turno: un derby calabrese ad altissima quota che mette in palio il secondo posto in solitaria e, soprattutto, la possibilità di restare con il fiato sul collo della capolista Reggina, tenendo vivo il sogno della vetta.

Il momento delle due squadre

Più che una semplice gara di cartello, la sfida assume i contorni di un vero e proprio spareggio. Il Sambiase arriva all'appuntamento con tanta voglia di riscatto dopo la sconfitta maturata al "Granillo" proprio contro la Reggina: un ko che ha interrotto la coabitazione in testa alla classifica, facendo scivolare i giallorossi al terzo posto, a una sola lunghezza di distanza dalla Vibonese. I rossoblù, dal canto loro, hanno saputo capitalizzare al meglio lo scontro diretto sopra menzionato travolgendo il Modica, prendendosi la seconda piazza e allungando la propria striscia positiva fino a nove risultati utili consecutivi.

Il fortino inviolabile del Sambiase contro il rullo compressore esterno della Vibonese

Come spesso accade nei grandi incroci, il match dello stadio "D’Ippolito" è anche una suggestiva sfida tra numeri d'eccellenza, che mette di fronte due macchine quasi perfette nei rispettivi contesti:

Il fattore campo giallorosso: Finora l'impianto lametino si è rivelato un fortino letteralmente inviolabile. La formazione guidata da mister Tony Lio è infatti l’unica squadra dell'intero girone a viaggiare a punteggio pieno tra le mura amiche, avendo conquistato sei vittorie su sei nelle gare interne disputate fin qui.

La forza d'urto rossoblù in trasferta: Sul fronte opposto c'è una Vibonese che lontano dal "Luigi Razza" riesce a esprimere il meglio del proprio potenziale. La squadra di mister Marra guida infatti la speciale classifica del rendimento esterno in coabitazione con la Reggina, forte di 13 punti raccolti in sei uscite (l'unico passo falso resta il celebre blackout contro l'Igea Virtus).

Una sfida aperta a ogni scenario

A rendere ancor più intrigante il confronto al "D'Ippolito" è la straordinaria prolificità della Vibonese in viaggio: i rossoblù vantano il miglior attacco esterno del campionato con ben 15 reti realizzate in sei trasferte, per una media impressionante di due gol e mezzo a partita lontano da casa.

Tra una squadra imbattibile in casa e una che domina in trasferta, il derby di domenica sera promette ritmi altissimi e potrebbe ridisegnare ancora una volta gli equilibri ai vertici della quarta serie.