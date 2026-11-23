Intesa raggiunta per la coabitazione al “San Vito-Marulla” tra il Cosenza Calcio di Eugenio Guarascio e la DB Rossoblù, società dalla quale prenderà forma il progetto Cosenza Calcio 1914. Questa mattina, direttamente all'interno dell'impianto cittadino, si è svolto il nuovo incontro convocato dall'amministrazione comunale per definire le modalità di utilizzo dello stadio in occasione delle cinque partite concesse alla nuova realtà rossoblù. Venerdì scorso invece la riunione era saltata per l’assenza della società di Guarascio.

L’esito dell’incontro

Dopo l'assenza del Cosenza Calcio alla riunione di venerdì scorso a Palazzo dei Bruzi, questa volta entrambe le società hanno risposto alla convocazione. Guarascio ha delegato due persone di sua fiducia, così come la DB Rossoblù, presente con due propri rappresentanti. Per conto del Comune di Cosenza ha partecipato l'architetto Bruno, incaricato di seguire gli aspetti tecnici dell'incontro. Il confronto ha consentito di mettere a punto i dettagli organizzativi della convivenza tra le due società, stabilendo tempi precisi per la disponibilità e la riconsegna dell'impianto.

Il Cosenza Calcio si è impegnato a liberare lo stadio entro le ore 11 del sabato, lasciando gli spogliatoi puliti e i locali nelle condizioni necessarie per consentirne l'utilizzo alla DB Rossoblù. Quest'ultima, a sua volta, dovrà restituire l'intera struttura entro le ore 11 del lunedì mattina, provvedendo alla riconsegna degli spogliatoi e degli altri spazi utilizzati. Una soluzione che consentirà alle due realtà calcistiche di organizzare le rispettive attività senza sovrapposizioni, nel rispetto della concessione attualmente in essere in favore del Cosenza Calcio e dell'autorizzazione comunale rilasciata alla DB Rossoblù.

Un altro aspetto definito durante il sopralluogo riguarda la gestione delle questioni logistiche. Saranno infatti i due rappresentanti individuati da ciascuna società a confrontarsi direttamente di volta in volta, concordando tutti gli aspetti pratici necessari allo svolgimento delle gare. In questo modo, il coordinamento operativo passerà nelle mani dei club, senza la necessità di un continuo intervento dell'amministrazione comunale.

Si conclude così, per quanto riguarda la definizione delle modalità di utilizzo dell'impianto, il lavoro portato avanti dal sindaco Franz Caruso in prima persona, con il coinvolgimento del presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca. Un percorso istituzionale che ha consentito di arrivare a un'intesa tra due società distinte, chiamate a condividere temporaneamente il principale impianto sportivo cittadino.

In attesa del 29 novembre

Adesso, con gli aspetti organizzativi definiti, la DB Rossoblù potrà concentrarsi sul primo appuntamento casalingo al “San Vito-Marulla”, previsto per domenica 29 novembre. Una data particolarmente significativa per il nuovo progetto imprenditoriale, che punta a riportare stabilmente una propria squadra nell'impianto di via degli Stadi. Dopo il mancato confronto di venerdì, dunque, il sopralluogo odierno ha prodotto un risultato concreto: regole condivise, responsabilità definite e un canale diretto di comunicazione tra le due società. Il Comune ha esaurito il proprio compito di coordinamento iniziale, lasciando ora ai rispettivi delegati la gestione delle esigenze logistiche che si presenteranno in occasione delle partite.