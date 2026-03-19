Sfida salvezza per la Pirossigeno Cosenza, impegnata sabato sul campo della Came Treviso nella 24esima giornata di Serie A di futsal. In palio punti pesanti: i veneti sono dodicesimi con 22 punti, in zona playout, tre in più dei rossoblù, penultimi a quota 19 e attualmente in zona retrocessione diretta.

Una vittoria esterna consentirebbe al Cosenza l’aggancio in classifica e rilancerebbe le ambizioni salvezza in vista del rush finale. Con sette gare ancora da disputare (compresa la sfida di Treviso), sono ventuno i punti a disposizione per provare a colmare il ritardo: tre lunghezze dalla zona playout e sei dalla salvezza diretta, occupata al momento dal Capurso.

La squadra allenata da coach Ibañes arriva all’appuntamento veneto con il morale alto dopo il successo per 2-1 sulla Fortitudo Pomezia, deciso dal gol di Bavaresco nei secondi finali. Un risultato che ha ridato slancio e fiducia all’ambiente.

Il match si giocherà sabato 21 marzo alle 17:30 al PalaCicogna di Ponzano (Treviso). I precedenti tra le due formazioni confermano l’equilibrio: una vittoria per parte e tre pareggi. Una sfida che si preannuncia decisiva nella corsa alla permanenza in categoria.