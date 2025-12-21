I reggini vincono 3-1 in trasferta e salgono a quota 21 punti, restando a ridosso della zona play off, mentre i biancorossi vengono superati 6-3 tra le mura amiche e restano fermi a 15 punti
Si è chiuso ieri pomeriggio il girone d’andata del campionato di Serie A2 Élite di calcio a 5 per le squadre calabresi. Nella tredicesima giornata arriva un risultato più che positivo per la Cadi Antincendi Futura, che conquista tre punti in trasferta sul campo del Giovinazzo. I reggini si impongono per 3-1 grazie alla doppietta di Pedro Mendes e alla rete di Kadu, tornando al successo lontano da casa.
Con questa vittoria la Futura sale a quota 21 punti e resta in corsa per i play off, ora distanti tre lunghezze, chiudendo l’andata nella parte centrale della classifica.
Giornata negativa invece per il Soverato Futsal, sconfitto in casa dall’Itria. I biancorossi passano in vantaggio con Marco Scigliano, ma subiscono la rimonta degli ospiti, che chiudono la gara sul 6-3. Il Soverato resta fermo a 15 punti, mantenendo comunque due punti di vantaggio sulla zona play out.
Il campionato osserverà ora la pausa natalizia, con il girone di ritorno per le formazioni calabresi prenderà il via il prossimo 9 gennaio per il Soverato che ospiterà la Lazio, mentre il giorno successivo la Futura sarà impegnata in casa dell’Atletico Canicattì .