Il Città di Acri Calcio a 5 si è salvato all’ultima giornata, battendo 4-2 la Junior Domitia al Palazzetto di Acri, sotto gli occhi di circa 300 tifosi. Il primo tempo ha visto i rossoneri passare in vantaggio con Frassetti. De Simone ha pareggiato per gli ospiti dopo pochi secondi. La prima frazione si è dunque chiusa sull’1-1. Nella ripresa, Fedele ha portato avanti gli ospiti, ma Mario Pagliuso ha riportato l’equilibrio. Nel finale, Scervino trova il 3-2, e un’autorete fissa il risultato sul 4-2 per i cosentini. Grazie a questa vittoria, l’Acri raggiunge 14 punti, superando proprio la Junior Domitia, che si ferma a 13. Per il Città di Acri, è la seconda stagione consecutiva in Serie A2.