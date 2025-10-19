Atmosfera da grande occasione al Palazzetto dello Sport di Sant’Andrea Ionio per l’esordio casalingo della Nausicaa C5 nel campionato nazionale di Serie B. Davanti a un pubblico numeroso e caloroso, la squadra di mister Gianluigi Mardente ha superato l’Athletic Club Palermo con un netto 6-2, conquistando i primi tre punti della stagione. Nel secondo turno del campionato di Serie B (girone H) arrivano le doppiette per Patamia, Parafati e Marrazzo, protagonisti assoluti della serata.

Mardente schiera Valia in porta, con Marrazzo, Patamia, Caliò e il neoacquisto González a completare il quintetto iniziale. La gara si apre con ritmi elevati: l’Athletic prova subito a rendersi pericoloso con una punizione dal limite, ma la difesa rossoblù chiude ogni varco.

La Nausicaa cresce progressivamente e costruisce occasioni nitide con Marrazzo, che sfiora il vantaggio in due circostanze, e con Moio, fermato da un intervento prodigioso del portiere avversario. Il gol arriva sugli sviluppi di un corner: palla arretrata per Marrazzo che, con un destro potente sotto la traversa, sigla l’1-0 e fa esplodere il palazzetto.

Pochi minuti più tardi, Parafati raddoppia servito da Moio e firma poi il 3-0 con un tiro velenoso da punizione. L’Athletic Palermo accorcia le distanze a 20 secondi dall’intervallo con Tuzzolino, chiudendo la prima frazione sul 3-1.

Nella seconda metà del match, gli ospiti trovano nuovamente la rete su calcio piazzato portandosi sul 3-2, ma la Nausicaa reagisce prontamente. Marrazzo firma il 4-2, rilanciando il morale dei padroni di casa. Nel finale sale in cattedra Patamia: prima un tiro da fuori area per il 5-2, poi approfittando della porta sguarnita sigla il 6-2 definitivo, chiudendo la gara tra gli applausi del pubblico. Sabato 25 ottobre, la Nausicaa C5 affronterà il Cus Palermo, attuale capolista imbattuta del girone con zero reti subite. Una sfida importante per testare le ambizioni dei rossoblù.

Le parole di mister Mardente

«Abbiamo fatto una bella partita contro una buona squadra – commenta a fine gara Mardente –. Sono soddisfatto della prestazione: i ragazzi hanno mostrato grande carattere, reagendo subito dopo la fase di sbandamento all’inizio del secondo tempo che ha permesso agli avversari di accorciare sul 3-2. La vittoria è meritata, frutto di lavoro e unità di squadra. Ora ci aspetta la trasferta a Palermo, per capire realmente chi siamo e il ruolo che possiamo avere in questo campionato».