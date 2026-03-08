Oggi alle 15, i giallorossi vogliono dare seguito al buon momento di forma con quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei gare. I toscani, invece, non vincono dallo scorso 10 gennaio e cercano punti fondamentali per la classifica

Alle 15 di oggi, allo stadio Ceravolo, il Catanzaro di Alberto Aquilani affronterà l’Empoli nella 29esima giornata di Serie B. I giallorossi, quinti in classifica con 46 punti, arrivano alla sfida dopo il rocambolesco 3-3 sul campo della Carrarese, risultato che ha confermato il buon momento delle Aquile, reduci da quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei gare.

In conferenza stampa della vigilia, Aquilani ha sottolineato la necessità di trasformare in rabbia le occasioni perse nelle giornate precedenti e di curare ogni dettaglio nella sfida: «Serve concentrazione e attenzione, la terza gara ravvicinata ci obbligherà a valutare le energie residue, ma partiremo con l’undici base». Il tecnico schiererà presumibilmente il 3-4-2-1 con Pittarello unica punta e alle sue spalle Liberali e Iemmello. In difesa torna Brighenti dal primo minuto, mentre al centro riprenderà posto la coppia più collaudata, Pontisso-Petriccione. Out Di Francesco, oltre ai già assenti Cisse, Seha e Oudin.

L’Empoli, tredicesimo con 31 punti, arriva da una sconfitta per 2-1 a Bari e non vince dallo scorso 10 gennaio, quando batté il Cesena 1-0. Il tecnico Dionisi ha avvertito: «Ci aspetta una partita difficile, dovremo essere attenti e difendere bene, ma creeremo occasioni anche noi». Tra i toscani fermati dall’infermeria Moruzzi, Popov e Ghion, e lo squalificato Lovato.

Probabili formazioni

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Cassandro; Favasuli, Petriccione, Pontisso, D’Alessandro; Liberali, Iemmello, Pittarello. All.: Aquilani

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Elia, Magnino, Yepes, Saporiti, Candela; Shpendi, Fila. All.: Dionisi