Pre partita

Sfida che promette emozioni al “Manuzzi”, dove il Cesena ospita il Catanzaro nella 32ª giornata di Serie B. Calcio d’inizio alle 15, in un confronto che pesa direttamente sulla zona playoff.

I numeri raccontano una gara tutt’altro che banale: romagnoli ottavi in classifica, calabresi quinti, ma i punti che separano le due squadre sono ben 12 e i giallorossi contano una partita in meno sul tabellino, quella non disputata al Ceravolo lo scorso martedì contro il Modena per l’allerta meteo.

Il Cesena arriva all’appuntamento in un momento delicato, segnato anche dal recente cambio in panchina con l’arrivo di Ashley Cole dopo una serie di risultati negativi, segnale di un ambiente che cerca una svolta nel finale di stagione per rimanere aggrappati agli spareggi promozione. Dall’altra parte, il Catanzaro si presenta con maggiore continuità e freschezza fisica visto il riposo: l’obiettivo resta quello di consolidare una posizione già favorevole nella griglia playoff e perché no provare a salire di qualche gradino.

In palio non ci sono solo tre punti, ma un pezzo importante di stagione. Per il Cesena è occasione di rilancio davanti al proprio pubblico, per il Catanzaro la possibilità di rafforzare ambizioni già concrete. Una partita che può indirizzare la corsa playoff e non solo.

Primo tempo

1’ – Il Catanzaro batte il calcio d’inizio.

10’ – Prima occasione per il Catanzaro. Cross di Petriccione dalla destra per Alesi che, dall’altro lato, prova il colpo di testa che però è largo.

14’ – Corazza prova il tiro dalla distanza per il Cesena. Anche in questo caso la conclusione è larga.

17’ – Occasione Catanzaro. Pittarello colpisce di testa su un cross deviato dalla destra di Liberali, ma la sfera viene bloccato da Klinsmann.

17’- Catanzaro di nuovo pericoloso. Cross basso e teso di Favasuli sempre dalla destra verso il cuore dell’area di rigore, Zaro interviene in copertura e sfiora l’autorete con la palla che dopo aver lambito il palo finisce in corner.

20’- Ripartenza del Cesena che arriva alla conclusione con Ciervo, il tiro di mancino del giocatore bianconero costringe Pigliacelli alla parata in due tempi.

29’ – Catanzaro vicinissimo al gol. Ripartenza con Liberali che si fa quasi tutta la metà campo avversaria palla al piede, arriva al limite e salta con una finta un difensore bianconero, si libera per il tiro in area ma conclude di destro centrale e Klinsmann respinge. La palla resta lì ma Alesi non riesce a trovare il tapin vincente.

31’. – Il Cesena risponde con Corazza che prova la gran botta dal limite che però non impensierisce particolarmente Pigliacelli il quale blocca facilmente.

34’- Liberali show per l’1 a 0 giallorosso. Il talentino del Catanzaro con un sombrero di alta qualità salta Bisoli nei pressi del lato corto dell’area di rigore, poi controlla e tira di sinistro, la palla, deviata, finisce in rete. Cesena 0, Catanzaro 1.

45’ – Un minuto di recupero.

45’+1 – Fine primo tempo. Cesena-Catanzaro 0-1.

Secondo tempo

46’ – Inizio secondo tempo. Batte il Cesena.

48’ – Pigliacelli blocca facilmente un colpo di testa di Piacentini sugli sviluppi di un corner battuto dai padroni di casa.

56’ – Il Cesena ci prova con Berti dalla lunga distanza ma la conclusione è alta.

Il tabellino

CESENA: Klinsmann J., Ciofi A., Zaro G., Piacentini M., Corazza T., Bisoli D., Bastoni S., Ciervo R., Berti T., Shpendi C., Vrioni G.. A disposizione: Amoran P., Arrigoni T., Cerri A., Domeniconi R., Ferretti L., Francesconi M., Guidi M., Kebbeh M., Magni V., Olivieri M., Siano A. Allenatore: Cole A..



CATANZARO: Pigliacelli M., Cassandro T., Matias Antonini, Brighenti N., Favasuli C., Petriccione J., Pontisso S., Alesi G., Liberali M., Pittarello F., Iemmello P.. A disposizione: Buglio D., D'Alessandro M., Di Francesco F., Esteves G., Fellipe Jack, Frosinini R., Koffi N., Marietta C., Nuamah P., Pompetti M., Rispoli F., Verrengia B. Allenatore: Aquilani A..



CESENA: Klinsmann J., Ciofi A., Zaro G., Piacentini M., Corazza T., Bisoli D., Bastoni S., Ciervo R., Berti T., Shpendi C., Vrioni G.. A disposizione: Amoran P., Arrigoni T., Cerri A., Domeniconi R., Ferretti L., Francesconi M., Guidi M., Kebbeh M., Magni V., Olivieri M., Siano A. Allenatore: Cole A..



CATANZARO: Pigliacelli M., Cassandro T., Matias Antonini, Brighenti N., Favasuli C., Petriccione J., Pontisso S., Alesi G., Liberali M., Pittarello F., Iemmello P.. A disposizione: Buglio D., D'Alessandro M., Di Francesco F., Esteves G., Fellipe Jack, Frosinini R., Koffi N., Marietta C., Nuamah P., Pompetti M., Rispoli F., Verrengia B. Allenatore: Aquilani A..

