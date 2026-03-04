Clima rovente al termine della sfida di Serie B Carrarese-Catanzaro, chiusa sul 3-3. Nel mirino di alcuni tifosi di casa è finito il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, presente in tribuna allo Stadio dei Marmi per valutare la direzione di gara dell’arbitro Federico Dionisi.

Al fischio finale del match Rocchi è stato contestato e insultato da un gruppo di sostenitori locali, che hanno tentato un confronto diretto. A quanto pare un tifoso della Carrarese avrebbe anche sventolato banconote in segno di provocazione. Nessun contatto fisico, ma il designatore ha lasciato lo stadio scortato dalle forze dell’ordine.

L’episodio che ha fatto scatenare le polemiche al 91’: sul punteggio di 3-2 per i padroni di casa, Dionisi ha concesso un calcio di rigore al Catanzaro per un intervento in ritardo di Illanes su Favasuli. Dal dischetto Pontisso si è visto respingere la conclusione da Bleve, ma il Var ha richiamato l’arbitro per un controllo, alcuni giocatori della Carrarese erano entrati in area prima dell’esecuzione. Rigore quindi da ripetere, con Pittarello che ha trasformato fissando il definitivo 3-3.