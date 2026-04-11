Al Partenio-Lombardi Avellino-Catanzaro, gara valida per la 34ª giornata di Serie B.

I biancoverdi cercano punti pesanti in chiave salvezza e per restare agganciati al treno playoff, ma davanti trovano un avversario di livello: il Catanzaro è infatti una delle squadre più solide del campionato, stabilmente nelle zone alte e con numeri da protagonista, soprattutto in fase offensiva e nella gestione del possesso.

Occhi puntati proprio sui giallorossi guidati da Alberto Aquilani, che arrivano in Irpinia con alcune assenze ma anche con certezze importanti: il rientro del capitano Pietro Iemmello restituisce peso e qualità all’attacco, dove resta il principale riferimento sia per i gol che per la costruzione del gioco offensivo.

Primo tempo

1’ – La prima palla giocata dal Catanzaro.

8’ – Primo squillo dei padroni di casa con Russo che controlla bene in area su un lancio da centrocampo, l’attaccante biancoverde colpisce ma subisce l’intervento di Jack che devia in corner.

16’ – Pressing asfissiante dell’Avellino con il Catanzaro che non riesce a sfondare. Liberali ci prova dalla lunga distanza senza assolutamente impensierire Iannarilli che blocca facilmente.

24’ – Anche Rispoli ci prova da fuori dopo un’azione ordinata del Catanzaro, ma la sfera finisce alta.

31’ – Russo prova la magia per L’avellino, stop di petto in area e sforbiciata volante su cross proveniente dalla destra, ma la conclusione è centrale e debole e Pigliacelli para facilmente.

35’ – Biasci ci prova per i padroni di casa con una conclusione a giro ma la palla, anche se di poco, è alta.

45’ – 4 i minuti di recupero concessi dall’arbitro.

45 + 4 – Nulla da segnalare, il primo tempo di Avellino-Catanzaro temina 0 a 0.

Il tabellino

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Enrici, Sala; Sounas, Palmiero, Kumi (Missori 46’); Palumbo; Biasci, Russo.

A disposizione: Sassi, Missori, Fontanarosa, Armellino, Le Borgne, Besaggio, Insigne, D'Andrea, Tutino, Patierno, Favilli, Pandolfi.

Allenatore: Ballardini.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, F. Jack; Favasuli, Pontisso, Petriccione (Pompetti 30’), Di Francesco;

Liberali, Rispoli; Iemmello.

A disposizione: Marietta, Borrelli, Esteves, Bash, Verrengia, Pompetti, Oudin, Buglio, Koffi, Ardizzone, Frosinini. All.: A. Aquilani.

ARBITRO: Paride Tremolada di Monza.

ASSISTENTI: Mattia Politi di Lecce e Andrea Bianchini di Perugia.

QUARTO UOMO: Bruno Spina di Barletta.

VAR: Alessandro Prontera di Bologna.

AVAR: Federico Dionidi di L’Aquila.

Ammoniti: Petriccione (C), Russo (A).