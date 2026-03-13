Il Catanzaro si prepara a tornare in campo con l’obiettivo di proseguire la striscia positiva. Domani, nella sfida in trasferta contro il Padova, i giallorossi proveranno a centrare l’ottavo risultato utile consecutivo.

La squadra arriva alla partita con grande entusiasmo dopo la straordinaria rimonta sull’Empoli, una vittoria che ha rafforzato la fiducia del gruppo. Alla vigilia del match, il tecnico Alberto Aquilani ha sottolineato l’importanza del successo: «La rimonta contro l’Empoli ha portato tre punti pesanti ma soprattutto ha accresciuto la consapevolezza del gruppo, offrendo indicazioni utili su ciò che possiamo ancora migliorare».

Guardando alla trasferta veneta, Aquilani ha evidenziato le difficoltà della partita: «Il Catanzaro si troverà di fronte una squadra con valori tecnici e organizzativi importanti, per questo sarà necessaria una prestazione molto attenta sotto tutti i punti di vista».

Il calendario resta serrato, con un nuovo ciclo di tre partite in una settimana. «Una situazione ormai ricorrente che ci stimola a lavorare con continuità e a mantenere alta l’attenzione del gruppo», ha aggiunto il tecnico.

Un altro elemento positivo riguarda il contributo dei cambi, sempre più decisivo nelle ultime partite: «Avere giocatori che mi mettono in difficoltà nelle scelte significa poter contare su una rosa competitiva e in buone condizioni».

Infine, uno sguardo ai tifosi: anche a Padova saranno oltre mille i sostenitori giallorossi al seguito: «Nonostante i chilometri da percorrere, il Catanzaro trova sempre un seguito straordinario in ogni stadio», ha concluso Aquilani, sottolineando come la presenza dei tifosi possa rappresentare una spinta ulteriore per la squadra.