L'attaccante alla sua prima rete dopo il ritorno in rossoblù: «È stato bello tornare a calcare l'erba di questo stadio. Siamo giovani e abbiamo margini di crescita»

La voglia di iniziare bene era tanta e, come un impeto dilagante, si è manifestata domenica pomeriggio. L’esordio nella nuova stagione di Serie D (girone I) per la Vibonese è stato non solo col sorriso, ma anche convincente. La prima partita, giocata davanti ai propri tifosi allo stadio Luigi Razza, è stata, come si suol dire, con l’inchino e con gli applausi: Paternò battuto 2-1 e primi tre punti incamerati, arricchiti da una prestazione sicuramente positiva e con idee chiare. Un risultato che potrebbe persino sembrare stretto, considerando quanto creato (e sprecato), ma che entra comunque nella storia: gol più veloce mai realizzato al Luigi Razza. Il match, infatti, si sblocca dopo soli venti secondi grazie al capitano Besmir Balla, primo marcatore stagionale della Vibonese.

Capitan Balla

Il capitano inaugura così la stagione rossoblù con la prima segnatura, contribuendo a regalare la prima vittoria. Proprio l’attaccante si è espresso, in esclusiva, ai microfoni di LaC News24: «Innanzitutto era importante iniziare con una vittoria, anche perché abbiamo espresso un ottimo calcio. Ancora più bello perché ho fatto gol alla prima palla che ho toccato, dopo soli venti secondi: meglio di così non si poteva partire».

Detto questo, la Vibonese ha mostrato anche qualche pecca sotto il profilo della concretezza, poiché la partita avrebbe potuto tranquillamente finire in goleada, soprattutto nel primo tempo: «Dobbiamo lavorare sulle occasioni e sulla concretizzazione - continua il centravanti - perché domenica abbiamo sprecato un bel po’ di gol. Noi comunque ascoltiamo sempre il mister e cerchiamo di giocare secondo i suoi dettami, ma c’è anche da dire che siamo una squadra giovane e, di conseguenza, con ampi margini di crescita. In ogni caso, è stato importante vincere: un conto è farlo creando innumerevoli occasioni e mole di gioco, un altro è vincere con occasioni striminzite».

Più punti, più gol

Ritorno al futuro, citando un celebre film, o sguardo al passato: in ogni caso, rimane una certezza. La seconda avventura ufficiale in rossoblù per Balla è iniziata nel migliore dei modi: «Devo dire che è stato molto bello tornare a calcare l’erba del Luigi Razza, anche perché alla fine la Vibonese e le persone di Vibo mi conoscono e sanno che tipo di persona sono. Ho sempre dato l’anima per questa maglia».

Gol alla prima uscita, ma senza porsi paletti personali: «L’obiettivo è fare, in primis, più punti possibile, perché più punti fai e più vinci; di conseguenza arriveranno anche più gol e più assist. Non mi sono imposto una cifra personale in testa, ma se facciamo bene come gruppo, ognuno avrà sicuramente il suo premio personale. Dobbiamo solo ascoltare il mister, perché è lui che ci crea l’identità».