Nei giorni scorsi la dirigenza non aveva chiuso completamente la porta al mercato, alzando le antenne alle occasioni e così è stato. La Vibonese, infatti, sta continuando la sua preparazione estiva tra Zafferana Etnea e Santa Venerina in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I) e dell'esordio stagionale di fine agosto in Coppa Italia contro la Reggina. Nel frattempo, però, come detto non trascura il mercato e a tal proposito, proprio a ridosso di ferragosto, sferra il tris di mercato.

Tris di innesti

Annunciati dunque tre volti nuovi chiamati a dare ampia scelta a mister Raffaele Esposito: Daniele Mariani, Cheick Keita e Gabriel Adragna.

Mariani è un terzino sinistro, classe 2001, che arriva dal Termoli dove nell’ultima stagione ha dimostrato qualità e costanza come dimostrano le trenta presenze condite da un gol e cinque assist. Alto 182cm, vanta esperienza significativa tra Serie D e Serie C, avendo militato con Aversa e Fidelis Andria. La sua capacità di spingere sulla fascia sinistra e contribuire alla fase offensiva lo rendono un rinforzo prezioso per la corsia mancina rossoblù; anche Keita è un terzino sinistro, di origine franco-maliano. Classe 1996, Keita è un calciatore molto tecnico, arriva dal Termoli e porta con sé un curriculum di altissimo livello: 31 presenze in Serie B con l’Entella, esperienze in Serie A con il Bologna, Championship inglese con il Birmingham City e nelle massime serie di Belgio e Croazia. Un acquisto di categoria superiore che garantisce esperienza internazionale e qualità tecniche; infine Adragna, giovane attaccante classe 2006. Nato a Trapani e cresciuto nel settore giovanile del Pescara, ha successivamente militato nell’Ascoli Under 17, nel Rimini Under 19 e nel Messina, collezionando anche 4 presenze in Serie C con i peloritani. Un prospetto di grande interesse con ampi margini di crescita.

Tre innesti di qualità che testimoniano l’ambizione della società rossoblù e la volontà di puntellare una squadra già competitiva per la stagione che sta per iniziare.