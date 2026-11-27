Il centrocampista biancoverde analizza il momento delicato della squadra, ora in zona playout dopo gli scossoni tecnici e societari: «Con mister Morelli abbiamo lavorato subito sulla testa e sull'atteggiamento. Ora serve il risultato»

È una fase cruciale della stagione per la Vigor Lamezia. Dopo tredici giornate nel girone I di Serie D, i biancoverdi si ritrovano impantanati in zona playout a quota 10 punti, con un digiuno di vittorie che dura ormai da cinque turni. Nonostante le prestazioni sul campo nelle ultime uscite non siano mancate, i risultati tardano ad arrivare. Un andamento complicato, sommato alle precedenti frizioni societarie, che ha spinto la dirigenza a optare per una scossa decisa: l'affidamento della panchina a mister Claudio Morelli e l'avvicendamento dietro la scrivania con l'ingresso del nuovo direttore sportivo Silvio Zizza al posto di Francesco Ramondino.

La cura Morelli: testa e atteggiamento

A fare il punto della situazione in casa lametina ci ha pensato il centrocampista Luigi Andreassi, che ha difeso l'impegno del gruppo sottolineando l'impatto immediato del nuovo tecnico: «Quello che conta innanzitutto è la prestazione e c'è sempre stata, i tifosi stanno vedendo le nostre uscite – ha dichiarato il mediano biancoverde –. Con l'arrivo di mister Morelli, la prima cosa sulla quale abbiamo lavorato è stata la testa, poi abbiamo cercato di migliorare l'atteggiamento».

Crocevia Modica e sguardo al mercato

All'orizzonte, per la quattordicesima giornata di campionato, c'è l'impegno casalingo contro il Modica. Una gara che assume i contorni di un autentico scontro diretto per la salvezza e che la Vigor non può permettersi di fallire. Una consapevolezza ben radicata nello spogliatoio, come confermato dallo stesso Andreassi: «Diciamo che la sfida contro il Modica potrebbe essere la svolta e non possiamo permetterci di sbagliare». In chiusura, il centrocampista ha ribadito la fiducia nella rosa attuale, senza però chiudere la porta a possibili rinforzi imminenti: «Abbiamo comunque un organico fatto di giocatori importanti, con giovani che possono crescere. Se poi nel mercato di riparazione arriverà qualcuno, tanto meglio».