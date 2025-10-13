In archivio anche la settima giornata del campionato di Serie D (girone I) che ha contribuito a dare un ulteriore colpo di chiarezza alla classifica, seppur ancora agli albori. Dopo quasi due mesi, però, è possibile notare quali squadre potrebbero lottare per i vertici e quali stanno invece risalendo la china. Impegnate, come al solito, le quattro calabresi Reggina, Vibonese, Sambiase e Vigor Lamezia. Bilancio agrodolce dopo i novanta minuti appena trascorsi, ecco allora come è andata.

Il bilancio

Due vittorie su quattro innanzitutto, e sono quelle di Vibonese e Sambiase. I rossoblù infilano il terzo risultato utile consecutivo, nonché la seconda vittoria casalinga di fila battendo il Milazzo per 3-1 grazie alle reti di Castillo, Musy e Caiazza e salgono a quota 12 in classifica, affacciandosi alle zone alte. Una Vibonese che piace sempre di più. Pesante blitz del Sambiase che torna da Barcellona Pozzo di Gotto con il bottino pieno e con la vittoria per 1-2 in terra siciliana. La compagine sambiasina, infatti, riesce a imporre la prima sconfitta stagionale a quella che prima di questa gara era la capolista del campionato: la Nuova Igea Virtus.

Sempre più buio per la Reggina che cade anche in quel di Messina, nell’atteso derby dello Stretto. Una sola vittoria nelle ultime cinque uscite per la compagine amaranto che, al momento, è solo un punto sopra la soglia play out. Impensabile solamente alla vigilia della stagione sportiva. Non basta infine l’esonero in panchina alla Vigor Lamezia per cambiare rotta. La formazione vigorina, infatti, cede davanti ai propri tifosi contro la Nissa, che si impone per 0-1 grazie alla rete di Rotulo. Vigor ferma a quota 7 punti, in zona play out.