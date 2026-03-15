La Vibonese fa 0-0 in casa del Ragusa e muove la sua classifica, mentre è stata rinviata per maltempo la gara tra Igea Virtus e Reggina
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Il campionato di Serie D (girone I) torna in campo dopo la sosta di settimana scorsa e lo fa in occasione della ventisettesima giornata. Con la ripresa del campionato riprende anche il cammino delle quattro calabresi coinvolte, ed ecco il bilancio della domenica.
Il bilancio
Alla fine dei novanta minuti è da vedere col bicchiere mezzo pieno il bilancio delle quattro calabresi in campo. Il big match di giornata doveva essere quello tra Igea Virtus (recentemente penalizzata di cinque punti in classifica e virtualmente fuori dalla lotta per il primo posto) e Reggina ma, alla fine, a vincere è stato il maltempo. Le avverse condizioni meteorologiche, infatti, hanno costretto al rinvio rendendo ancora più al cardiopalma la lotta alla vetta.
Bene il Sambiase, con i giallorossi che erano ospiti della Sancataldese e infilano la loro seconda vittoria esterna consecutiva: decisiva la rete di Haberkon al ventesimo della ripresa. Dopo il recente e ottimo cammino dell’ultimo mese, c’è qualche nube in casa Vigor Lamezia (con la squadra che non si sta allenando). Allo stadio D’Ippolito passa il Castrum Favara: biancoevrdi inizialmente in vantaggio con Pussetto dopo otto minuti, poi il ribaltone firmato da Lanza e Varela. Torna con un punto prezioso infine la Vibonese che fa 0-0 a Ragusa e muove la sua classifica dopo cinque sconfitte consecutive.
Le partite
IGEA V.-REGGINA rinv.
V. LAMEZIA-C. FAVARA 1-2 (8' pt Pussetto, 35' pt Lanza, 3' st Varela)
RAGUSA-VIBONESE 0-0
SANCATALDESE-SAMBIASE 0-1 (20' st Haberkon)
La classifica
Atl. Palermo 54
Savoia 51
Nissa 50
Reggina 47
Igea Vitus (-5) 45
Gelbison 41
Sambiase 39
Milazzo 39
Gela (-1) 38
Vigor Lamezia 35
Enna 30
Ragusa 28
Vibonese 27
Sancataldese 24
Castrum Favara 24
Messina (-13) 23
Acireale (-1) 23
Paternò 17