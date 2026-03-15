La Vibonese fa 0-0 in casa del Ragusa e muove la sua classifica, mentre è stata rinviata per maltempo la gara tra Igea Virtus e Reggina

Il campionato di Serie D (girone I) torna in campo dopo la sosta di settimana scorsa e lo fa in occasione della ventisettesima giornata. Con la ripresa del campionato riprende anche il cammino delle quattro calabresi coinvolte, ed ecco il bilancio della domenica.

Il bilancio

Alla fine dei novanta minuti è da vedere col bicchiere mezzo pieno il bilancio delle quattro calabresi in campo. Il big match di giornata doveva essere quello tra Igea Virtus (recentemente penalizzata di cinque punti in classifica e virtualmente fuori dalla lotta per il primo posto) e Reggina ma, alla fine, a vincere è stato il maltempo. Le avverse condizioni meteorologiche, infatti, hanno costretto al rinvio rendendo ancora più al cardiopalma la lotta alla vetta.

Bene il Sambiase, con i giallorossi che erano ospiti della Sancataldese e infilano la loro seconda vittoria esterna consecutiva: decisiva la rete di Haberkon al ventesimo della ripresa. Dopo il recente e ottimo cammino dell’ultimo mese, c’è qualche nube in casa Vigor Lamezia (con la squadra che non si sta allenando). Allo stadio D’Ippolito passa il Castrum Favara: biancoevrdi inizialmente in vantaggio con Pussetto dopo otto minuti, poi il ribaltone firmato da Lanza e Varela. Torna con un punto prezioso infine la Vibonese che fa 0-0 a Ragusa e muove la sua classifica dopo cinque sconfitte consecutive.

Le partite

IGEA V.-REGGINA rinv.

V. LAMEZIA-C. FAVARA 1-2 (8' pt Pussetto, 35' pt Lanza, 3' st Varela)

RAGUSA-VIBONESE 0-0

SANCATALDESE-SAMBIASE 0-1 (20' st Haberkon)

La classifica

Atl. Palermo 54

Savoia 51

Nissa 50

Reggina 47

Igea Vitus (-5) 45

Gelbison 41

Sambiase 39

Milazzo 39

Gela (-1) 38

Vigor Lamezia 35

Enna 30

Ragusa 28

Vibonese 27

Sancataldese 24

Castrum Favara 24

Messina (-13) 23

Acireale (-1) 23

Paternò 17