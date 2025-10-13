Il blitz più pesante, nel settimo turno del campionato di Serie D (girone I) arriva da Barcellona Pozzo di Gotto dove il Sambiase impone a domicilio la prima sconfitta stagione a quella che prima della gara gara era la capolista: la Nuova Igea Virtus. I giallorossi, infatti, sbancano il campo dei siciliani nonostante un inizio di gara in salita a causa del vantaggio locale di Samake dopo sei minuti. Pochi minuti prima dell'intervallo arriva il pari di Diogo mentre, a sei minuti dal termine, Haberkon timbra il colpaccio. Sambiase che sale a quota 12 in classifica, a meno uno dalla vetta occupata dal Savoia.

Parla Lio

Al termine della partita, nella conferenza stampa, si è espresso Tony Lio tecnico dei sambiasini: «Questa doveva essere una partita dove non dovevamo e non potevamo lasciare nulla al caso. Un match combattuto contro una squadra forte e che era prima in classifica non a caso e con in rosa giocatori forti. Faccio comunque i complimenti ai ragazzi perché hanno tenuto bene il campo e hanno sofferto quando c'era il momento di soffrire, alla fine è arrivata la rete di Haberkon e i conseguenti tre punti a mio avviso meritati per la prestazione offerta dai ragazzi. Non mi piace parlare degli assenti, perché chi ha giocato ha buttato il cuore oltre l'ostacolo. Questi sono tre punti importanti per la salvezza, poi tutto quello che viene è di guadagnato».

Archiviare subito dunque la vittoria in terra siciliana e guardare alla prossima, la sfida casalinga contro il Messina: «Noi dobbiamo fare sempre la stessa partita e cercare di vincere sempre. Quanto al Messina, affronteremo una squadra che partiva con 14 punti di penalizzazione e ora ne ha solamente due, ciò significa che in classifica sarebbe di fianco a noi, ciò è tutto dire».