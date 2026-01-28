Continua a correre il campionato di Serie D (girone I) che si è già messo alle spalle ben ventuno giornate e con ancora nessuna vera e propria favorita per quel che riguarda la vetta, che cambia ogni settimana. A raccontare come sempre l'andamento del girone I è Zona d, format di LaC TV e condotto da Paolo Giura e Stefania Scarfò, in onda ogni martedì alle ore 22.

Parla Corapi

Tra gli ospiti della puntata anche Francesco Corapi, attuale allenatore della Paolana in Eccellenza ma che il girone I lo ha saggiato nella primissima parte di stagione sulla panchina del Paternò.

Il tecnico parte proprio dalla sua esperienza in Sicilia e con il club che adesso è ultimo e sembra in caduta libera: «Di certo non ero io il problema, fermo restando che gli stipendi sono stati sempre pagati regolarmente. Il problema è tutto il resto come l'organizzazione o la rosa e ciò ti porta a non fare punti ed essere ultimo in classifica. Sono rimasto tre mesi dove ho vissuto cose assurde per il calcio in generale, basti pensare che quando siamo andati a Torre Annunziata avevamo tre pulmini e uno di essi l'ho dovuto guidare io. Insomma, tante piccole cose che soprattutto nel campionato di Serie D non devono accadere. Fin quando c'ero io abbiamo tentato di lottare, come testimoniano le prime due gare casalinghe della stagione contro Gelbison e Ragusa terminate entrambe 0-0 ma che almeno una di esse poteva finire a nostro favore. In seguito sono stato esonerato all'improvviso e non ho potuto fare altro che prenderne atto».

Reggina favorita

Da esterno, ma comunque da profilo competente, Corapi cerca di fare una panoramica ai vertici e non ha dubbi su chi è lanciata verso il primato: «La Reggina è senza dubbio la squadra da battere. In seguito al suo periodo opaco si pensava che non potesse più raggiungere la vetta vista la massiccia distanza, ma dall'arrivo di Torrisi la squadra ha intrapreso un nuovo cammino, complice anche il ritmo altalenante delle altre che è come se aspettavano il ritorno amaranto. Per me è la favorita alla vittoria».