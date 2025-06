Barranco ha scelto Reggio. Dopo una stagione da protagonista con 13 gol, l’argentino conferma la sua volontà di proseguire con la maglia amaranto. Avviato il confronto tra le parti per gettare le basi del futuro.

Il cuore argentino di Bruno Barranco batte forte per Reggio Calabria. Nonostante le sirene di mercato, con proposte concrete e allettanti da club di altri gironi della Serie D e offerte arrivate anche dalla Serie C, l’attaccante ha fatto la sua scelta: restare alla Reggina.

Reduce da una stagione brillante, 13 reti complessive, 10 in campionato e 3 in Coppa Italia di Serie D, Barranco è diventato uno dei simboli della squadra amaranto, distinguendosi per dedizione, spirito di sacrificio e legame con la città. Un profilo che il tecnico Trocini considera fondamentale per il nuovo progetto tecnico che sta prendendo forma.

Nei giorni scorsi si è svolto un primo incontro con la società per avviare il dialogo sul prolungamento del rapporto. Un colloquio interlocutorio ma significativo, che conferma la volontà comune di proseguire insieme il cammino. Barranco ha scelto con il cuore: Reggio è la sua casa sportiva. Il dialogo è aperto: ora si attende che il tango amaranto continui a suonare.