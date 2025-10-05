I ragazzi di Bruno Trocini archiviano la pratica siciliana nella prima frazione grazie alle reti di Di Grazia e Fomete e trovano tre punti fondamentali dopo un deludente avvio di stagione. Significativo anche lo striscione dei tifosi amaranto in sostegno a Gaza: «Stop al genocidio palestinese…Basta guerre!»

La Reggina è tornata in campo questo pomeriggio allo stadio Oreste Granillo per affrontare il Ragusa nella sesta giornata del campionato di Serie D. Una partita delicata per gli amaranto, chiamati a dare una risposta di carattere dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, fatto di risultati altalenanti e prestazioni non sempre convincenti.

A pesare sulla vigilia, però, è stata una vera e propria emergenza offensiva. Mister Bruno Trocini ha dovuto ridisegnare l’attacco a causa delle assenze contemporanee di entrambi i centravanti: Montalto e Ferraro, infatti, erano squalificati, mentre capitan Barillà è rimasto fuori per il riacutizzarsi del problema al polso operato la scorsa stagione.

Sesta giornata, sesta formazione quindi per Trocini che in difesa lancia Fomete sulla fascia e reinventa centrocampo e attacco con Correnti, Mungo e Porcino sulla mediana e il giovane Pellicanò davanti supportato da Ragusa e Di Grazia.

La cronaca della partita

Dopo 10 minuti senza sussulti un infortunio alla spalla ferma Ragusa e Trocini lo sostituisce con Edera. Al 19° del primo tempo la sblocca Di Grazia e la Reggina va in vantaggio, mentre al 26° arriva il raddoppio con Fomete. Al 31° altra occasione per gli amaranto con una punizione battuta da fuori da Di Grazia che sfera di poco a lato dal palo alla destra di Bonagura. La prima frazione di gioco si è conclusa con il dominio assoluto degli amaranto, soprattutto sulla fascia sinistra grazie al trio composto da Fomete, Porcino e Di Grazia.

Alla ripresa subito doppia occasione per la Reggina. Traversone dalla destra di Edera, Girasole da due passi sbaglia da solo davanti Bonagura (in campo dal primo minuto al posto di Esposito per un problema fisico subentrato durante il riscaldamento), poi a porta vuota Blondett manda sopra la traversa.

Ritmi decisamente più bassi poi nel secondo tempo, con spazio anche per Grillo al posto di Pellicanò, Salandria al posto di Correnti e fuori anche Di Grazia tra gli applausi per lui dei tifosi e in campo Laaribi. Fuori anche Fomete all’82°, in campo Rizzo. Applausi per il classe 2005 ex Modena.

Nel corso del match bel messaggio da parte dei tifosi amaranto i quali hanno esposto uno striscione per lanciare un forte appello per la pace e contro ogni forma di violenza con la scritta: «Stop al genocidio palestinese…Basta guerre!».

Le formazioni ufficiali

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Gatto, Blondett, D. Girasole, Fomete; Correnti, Mungo, Porcino; Ragusa, Pellicanò, Di Grazia.

All. Trocini.

A disposizione: Boschi, Adejo, Distratto, Salandria, R. Girasole, Edera, Laaribi, Rizzo, Grillo.

RAGUSA (3-5-2): Bonagura; Prestigiacomo, Callegari, B. Esposito; D’Amore, Bianco, Memeo, Aronica, Accetta; Sinatra, Capone.

All. Lucenti.

A disposizione: Cantone, Battaglia, Rizzo, Baumwollspinner, Guzzo, Campanile, Mazzocchi, Rafele.

Arbitro dell’incontro Marco Schmid di Rovereto, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Di Meglio di Napoli e Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore.

Spettatori: 3752 di cui 10 ospiti