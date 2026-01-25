La compagine amaranto continua a volare e adesso è a due sole lunghezze dal primo posto. Tre punti d’oro per i vibonesi nel derby contro il Sambiase. Ritrova il successo anche la Vigor Lamezia, ai danni del Gela
Il ventunesimo turno del campionato di Serie D (girone I) ha praticamente spezzato in due grupponi l'attuale classifica ma, soprattutto, certifica la folle corsa di una Reggina che è un vero e proprio uragano. Ecco allora come è stato il bilancio delle quattro calabresi coinvolte nella categoria.
Il bilancio
Una corsa che non sembra finire più quella della Reggina, dal momento che la compagine amaranto torna con tre punti anche dalla trasferta in casa della Gelbison e infila la nona sinfonia: addirittura nove vittorie consecutive. La formazione di mister Torrisi, che scala un'altra posizione e adesso è a meno due dalla vetta (impensabile un mese e mezzo fa) , vince per 0-1 anche se ci vuogliono i minuti finali e un calcio di rigore di capitan Barillà per svloccarla.
Se nella scorsa settimana solo la nebbia aveva fermato la Vigor Lamezia, che conduceva per 0-2 a Enna prima della sospensione, la compagine biancoverde non perde la sua vena e, davanti al proprio pubblico, batte il Gela e si prende tre punti che sono una vera e propria boccata d'ossigeno per la rincorsa salvezza. Allo stadio D'Ippolito finisce 2-0 con le reti di Catalano e Sanzone ed esce così dalla zona calda dei play out
Gli occhi, però, erano puntati sul derby dello stadio Luigi Razza tra Vibonese e Sambiase. Sotto una pioggia battente è la compagine rossoblù a sorridere e a ritrovare la vittoria che mancava da oltre due mesi. Per i locali decisiva una doppietta di Sasanelli.
La classifica
Igea Virtus 41
Savoia 39
Reggina 39
Atl. Palermo 38
Nissa 36
Milazzo 35
Sambiase 32
Gela 30
Gelbison 27
Vibonese 26
Enna 23
Vigor Lamezia 22
Ragusa 21
Sancataldese 20
Acireale 20
Messina (-14) 18
Castrum Favara 17
Paternò 11
i risultati
VIBONESE-SAMBIASE (13' pt Sasanelli, 33' st Sasanelli)
VIGOR LAMEZIA-GELA 2-0 (9' st Catalano, 22' st Sanzone)
GELBISON-REGGINA 0-1 (44' st Barillà)