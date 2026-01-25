La compagine amaranto continua a volare e adesso è a due sole lunghezze dal primo posto. Tre punti d’oro per i vibonesi nel derby contro il Sambiase. Ritrova il successo anche la Vigor Lamezia, ai danni del Gela

Il ventunesimo turno del campionato di Serie D (girone I) ha praticamente spezzato in due grupponi l'attuale classifica ma, soprattutto, certifica la folle corsa di una Reggina che è un vero e proprio uragano. Ecco allora come è stato il bilancio delle quattro calabresi coinvolte nella categoria.

Il bilancio

Una corsa che non sembra finire più quella della Reggina, dal momento che la compagine amaranto torna con tre punti anche dalla trasferta in casa della Gelbison e infila la nona sinfonia: addirittura nove vittorie consecutive. La formazione di mister Torrisi, che scala un'altra posizione e adesso è a meno due dalla vetta (impensabile un mese e mezzo fa) , vince per 0-1 anche se ci vuogliono i minuti finali e un calcio di rigore di capitan Barillà per svloccarla.

Se nella scorsa settimana solo la nebbia aveva fermato la Vigor Lamezia, che conduceva per 0-2 a Enna prima della sospensione, la compagine biancoverde non perde la sua vena e, davanti al proprio pubblico, batte il Gela e si prende tre punti che sono una vera e propria boccata d'ossigeno per la rincorsa salvezza. Allo stadio D'Ippolito finisce 2-0 con le reti di Catalano e Sanzone ed esce così dalla zona calda dei play out

Gli occhi, però, erano puntati sul derby dello stadio Luigi Razza tra Vibonese e Sambiase. Sotto una pioggia battente è la compagine rossoblù a sorridere e a ritrovare la vittoria che mancava da oltre due mesi. Per i locali decisiva una doppietta di Sasanelli.

La classifica

Igea Virtus 41

Savoia 39

Reggina 39

Atl. Palermo 38

Nissa 36

Milazzo 35

Sambiase 32

Gela 30

Gelbison 27

Vibonese 26

Enna 23

Vigor Lamezia 22

Ragusa 21

Sancataldese 20

Acireale 20

Messina (-14) 18

Castrum Favara 17

Paternò 11

i risultati

VIBONESE-SAMBIASE (13' pt Sasanelli, 33' st Sasanelli)

VIGOR LAMEZIA-GELA 2-0 (9' st Catalano, 22' st Sanzone)

GELBISON-REGGINA 0-1 (44' st Barillà)