In settimana lo scossone in panchina e poi la sconfitta interna di ieri contro la Nissa, in occasione della settimana giornata del campionato di Serie D (girone I). Sicuramente è una fase particolare per la Vigor Lamezia che, come detto, negli scorsi giorni aveva annunciato l'esonero del tecnico Foglia Manzillo e il momentaneo affidamento della prima squadra al mister della Juniores, Giuseppe Neri.

Mancini nuovo allenatore

All'indomani della sconfitta contro la Nissa, la dirigenza biancoverde scioglie le riserve e annuncia la nuova guida tecnica, riconosciuta in Renato Mancini: è lui il nuovo allenatore del club.

Una lunga carriera da calciatore alle spalle innanziutto per il tecnico, classe 1972, che lo ha visto indossare le maglie, tra le altre, di Trapani, Siracusa, Gela, Vibonese, Juve Stabia e Catanzaro. Quindi la carriera da allenatore intrapresa nel 2012 alla guida del Sambiase in Serie D e poi proseguita sulle panchine di Sersale, Acri, Isola Capo Rizzuto, Locri, Vado, San Luca, Gioiese e Vittoria sempre tra Serie D ed Eccellenza. In particolare, alla guida di Locri e Sersale è stato capace di centrare, nello stesso torneo, la vittoria di Campionato, Coppa e Supercoppa.

Alla guida del Locri, in Serie D nella stagione 2022/2023 ha ottenuto uno storico traguardo trascinando il club fino alla finale play-off persa poi contro la corazzata Trapani.

Il tecnico, nativo di Nocera Terinese, si lega ora alla Vigor Lamezia e dirigerà nella giornata di domani il suo primo allenamento. Renato Mancini sarà presentato alla stampa mercoledì prossimo 15 ottobre alle ore 15: 30 presso la sala stampa del Guido D’Ippolito. Esordio in panchina previsto domenica, nel delicato match esterno in casa della Reggina.