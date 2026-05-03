Tra opere incompiute, miracoli e aspettative deluse si chiude il campionato di Serie D (girone I) che vedeva coinvolte anche le quattro calabresi. Arrivano dunque i verdetti definitivi di una stagione intensa e forse, a sorridere, potrebbero non essere solo le due lametine Sambiase e Vigor Lamezia.

Le partite

Le speranze era ridotte al lumicino, quasi impercettibili, ma la Reggina ha fatto comunque il suo dovere salutando la stagione con una vittoria. Era derby calabrese contro il Sambiase, con la compagine amaranto che vince per 4-2 ma, per certi versi, è una vittoria amara poiché non consente la vittoria del campionato e proietta i ragazzi di mister Torrisi ai playoff. Pioggia di gol in ogni caso al Granillo e con i padroni di casa che chiudono la prima frazione sul doppio vantaggio grazie alle reti di Fofana e Mungo. Nella ripresa i giallorossi accorciano le distanze con Kouame ma Di Grazia ristabilisce le distanze. Ortolini prima e Ragusa poi la chiudono sul 4-2.

Ampiamente salvo e con la testa sgombra da ogni pensiero la Vigor Lamezia che era impegnata nel match casalingo contro l'Igea Virtus. La squadra di mister Mancini saluta i propri tifosi con un bel poker, emblema della spensieratezza: in copertina l'ex di turno Ordonez che sigla una doppietta. L'altra doppietta è invece a firma di Cosendrey mentre, per gli ospiti, il gol della bandiera è di Mascari. Quella più delicata, per la posta in palio e per il futuro, era senza dubbio la sfida tra Vibonese e Acireale e a portarla a casa sono stati i rossoblù. In dieci per tutto il secondo tempo, la squadra di mister Fanello pesca il jolly nel recupero, grazie a un calcio di punizione di capitan Di Gilio. E ora il playout si giocherà in casa proprio contro l'Acireale, ma con due risultati su tre a favore.

I risultati

REGGINA-SAMBIASE 4-2 (10' pt Fofana, 21' pt Mungo, 7' st Kouame, 26' st Di Grazia, 30' st Ortolini, 33' st Ragusa)

VIBONESE-ACIREALE 1-0 (46' st Di Gilio)

V. LAMEZIA-IGEA VIRTUS 4-1 (20' pt Ordonez, 12' st Ordonez, 13' st Cosendrey, 30' st Mascari, 47' st Cosendrey)

La classifica finale

Savoia 69

Nissa 67

Reggina 66

Atl. Palermo 60

Gelbison 60

Sambiase 53

Igea Virtus (-5) 53

Milazzo 44

Vigor Lamezia 42

Gela (-4) 40

Castrum Favara 38

Enna 36

Vibonese 35

Ragusa 34

Messina (14) 32

Acireale 32

Sancataldese 29

Paternò 19