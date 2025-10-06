Termina in parità la partita tra Sambiase e Savoia in occasione della quarta giornata del campionato di Serie D (girone I). Un match di grande spessore emotivo anche, dal momento che tra le file del club campano c'era l'ex direttore sportivo giallorosso, Antonio Mazzei. Padroni di casa in vantaggio con Haberkon sul finire di primo tempo mentre, nella ripresa, Favetta sigla il definitivo 1-1. Una prestazione nel complesso positiva quella dei sambiasini.

Sambiase, parla Lio

Nel post gara si è espresso il tecnico dei calabresi, Tony Lio: «La partita è finita in parità ma il Sambiase ha disputato una grande prova, tenendo bene il campo contro una squadra forte come lo è il Savoia. Noi abbiamo avuto almeno cinque occasioni, di cui un paio nitide che non siamo stati bravi a sfruttare. Loro con mezzo tiro in porta, purtroppo, ci hanno pareggiato la partita. Sicuramente il Savoia ha fatto girare bene la palla, ma andava costantemente a sbattere sul nostro muro giallorosso, anche perché il nostro portiere non ha fatto una parata».

E ancora: «Per come la vedo io sono due punti persi, perché abbiamo giocato in maniera magistrale. Devo solo fare i complimenti ai ragazzi, perché chiunque va in campo sa cosa deve fare. Ora testa alla gara di Coppa Italia di mercoledì contro la Reggina. Dobbiamo recuperare le energie».