Era un derby molto atteso quello tra Vibonese e Sambiase, con una posta in palio davvero alta. Una delle gare di cartello della ventunesima giornata del campionato di Serie D (girone I) ha visto alla fine cadere la compagine giallorossa. Sotto un diluvio incessante e una fitta nebbia che limitava la visibilità, la squadra di mister Tony Lio cede 2-0 alla Vibonese che, davanti ai propri tifosi, fa festa grazie alla doppietta di Sasanelli.

Parla Lio

Al termine della sfida si è espresso lo stesso mister Lio: «Purtroppo il campo non ci ha permesso di giocare, così come non lo ha permesso a loro. La Vibonese è stata brava a trovare il gol su palla da fermo e poi lì diventa difficile cercare di fargli male, poichè si sono difesi bene. Nella ripresa abbiamo cercato di trovare la via del gol ma tra la pioggia battete e la nebbia non siamo riusciti a giocare come volevamo. Questa era una partita dove chi la sbloccava per primo avrebbe vinto, dispiace che non siamo riusciti a trovare la via della rete».

E ancora: «Purtroppo l'infortunio di Perricci dopo solamente un quarto d'ora ci ha rivoluzionato i piani, ma la squadra ci ha provato come dimostra il grande doppio intervento del loro portiere. In un campo del genere era impossibile creare un'azione per poterli fare male».