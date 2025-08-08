Doppio derby in successione per i rossoblù che affronteranno Reggina e Sambiase nella terza e quarta giornata

Reso noto il calendario per la stagione 2025/26 relativo al campionato di Serie D (girone I), ovvero quello dove è inserita la Vibonese. Si partirà il prossimo 7 settembre con la prima giornata per arrivare poi all'ultima giornata prevista per il 3 maggio 2026. Un totale di 34 partite (17 nel girone di andata e 17 nel ritorno) e suddivise equamente anche tra partite in casa e in trasferta.

Il calendario della Vibonese

Inizierà dallo stadio Luigi Razza dunque la strada della Vibonese in questo imminente campionato di serie D. Il club del nuovo patron Cammarata, infatti, farà il suo debutto davanti ai propri tifosi contro il Paternò, mentre la prima trasferta stagionale sarà a Enna ed è prevista per la seconda giornata di campionato, ovvero il 14 settembre. Due derby di fila invece alla terza e alla quarta giornata dal momento che il 21 settembre di torna allo stadio Luigi Razza dove verrà a fare visita la Reggina (già avversaria in Coppa Italia il prossimo 31 maggio) mentre la settimana successiva tappa allo stadio Gianni Renda di Sambiase, appunto contro la compagine sambiasina. L'ultimo derby calabrese è previsto per il 16 novembre, contro la Vigor Lamezia.

Le partite in programma

Ecco, di seguito, tutte le partite della Vibonese nell'arco della prossima stagione sportiva 2025/26:

1ª giornata Vibonese-Paternò (07/09/2025 ore 15:00)

2ª giornata Enna-Vibonese (14/09/2025 ore 15:00)

3ª giornata vibonese-Reggina (21/09/2025 ore 15:00)

4ª giornata Sambiase-Vibonese (24/09/2025 ore 15:00)

5ª giornata (Vibonese-Castrum Favara (28/09/2025 ore 15:00)

6ª giornata Nissa-Vibonese (05/10/2025 ore 15:00)

7ª giornata vibonese-Milazzo (12/10/2025 ore 15:00)

8ª giornata Gelbison-Vibonese (19/10/2025 ore 15:00)

9ª giornata Savoia-Vibonese (26/10/2025 ore 14:30)

10ª giornata Vibonese-Ragusa (02/11/2025 ore 14:30)

11ª giornata Messina-Vibonese (09/11/2025 ore 14:30)

12ª giornata Vibonese-Vigor Lamezia (16/11/2025 ore 14:30)

13ª giornata Sancataldese-Vibonese (23/11/2025 ore 14:30)

14ª giornata Vibonese-Igea Virtus (30/11/2025 ore 14:309

15ª giornata Atl. Palermo-Vibonese 807/12/2025 ore 14:30)

16ª giornata Vibonese-Gela (14/12/2025 ore 14:30)

17ª giornata Acireale-Vibonese (21/12/2025 ore 14:30)



18ª giornata Paternò-Vibonese (04/01/2026 ore 14:30)

19ª giornata Vibonese-Enna (11/01/2026 ore 14:309

20ª giornata Reggina-Vibonese (18/01/2026 ore 14:30)

21ª giornata Vibonese-Sambiase (25/01/2026 ore 14:30)

22ª giornata Castrum Favara-Vibonese (01/02/2026 ore 14:30)

23ª giornata Vibonese-Nissa (08/02/2026 ore 14:30)

24ª giornata Milazzo-Vibonese (15/02/2026 ore 14:30)

25ª giornata Vibonese-Gelbison (22/02/2026 ore 14:30)

26ª giornata Vibonese-Savoia (01/03/2026 ore 14:30)

27ª giornata Ragusa-Vibonese (08/03/2026 ore 14:30)

28ª giornata Vibonese-Messina (22/03/2026 ore 14:30)

29ª giornata Vigor Lamezia-Vibonese (29/03/2026 ore 15:00)

30ª giornata Vibonese-Sancataldese (02/04/2026 ore 15:00)

31ª giornata Igea Virtus-Vibonese (12/04/2026 ore 15:00)

32ª giornata Vibonese-Atl. Palermo (19/04/2026 ore 15:00)

33ª giornata Gela-Vibonese (26/04/2026 ore 15:00)

34ª giornata Vibonese-Acireale (03/05/2026 ore 15:00)